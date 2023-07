Avaí confirma retorno do técnico Eduardo Barroca

O Avaí anunciou nesta segunda-feira (3) o retorno do técnico Eduardo Barroca, demitido do Ceará nesta semana. O profissional esteve no clube em 2022 e foi demitido durante a disputa da Série A e retorna para a sequência da Série B.

Junto a ele chegam os auxiliares Felipe Lucena e Anthoni Santoro. Barroca estava no Ceará, onde conquistou a Copa do Nordeste deste ano. Na Série B, conseguiu os acessos com o Bahia em 2022 e Atlético-GO em 2019.

O técnico concede entrevista coletiva nesta segunda-feira (3), às 12h, na Ressacada e já comanda a atividade com o elenco no período da tarde visando o confronto diante da Ponte Preta, no sábado (8), às 17h.

Barroca foi demitido do Ceará justamente após um empate com o Avaí em 0 a 0 na quarta-feira (28). Dias depois, o Leão perdeu em casa para o lanterna ABC por 2 a 0 e mandou embora o treinador Gustavo Morínigo, que conquistou apenas cinco pontos em nove partidas pelo clube.

O Avaí não vence há dez rodadas na Série B e ocupa a vice-lanterna da competição, com 11 pontos.