Ruan Carlos destaca período de treinos fortes pelo Botafogo durante pausa do Paulistão Sub-20

Com uma ótima campanha na primeira fase do Paulistão Sub-20, o Botafogo de Ribeirão Preto avançou como líder do grupo 3, com 21 pontos conquistados em 10 rodadas. A equipe terminou a chave com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, com 19 gols marcados, e apenas cinco sofridos.

O bom desempenho colocou o time em um agrupamento mais complicado para esta segunda fase do estadual, estando frente a frente com Portuguesa, Rio Claro e Taubaté. Até aqui foram duas rodadas disputadas, vencendo a equipe do Taubaté, e empatando fora de casa com o Rio Claro, na estreia desta chave.

Ruan vem sendo titular na linhade defesa da equipe no torneio, entretanto, no confronto contra o Taubaté, rompeu um ligamento no tornozelo esquerdo, e acabou sendo substituído. O defensor reforçou a importância da pausa para sua recuperação:

“Foi uma lesão que demora um tempo para se recuperar, mas me mantive focado neste período sem jogos para poder estar à disposição do professor assim que retornássemos a disputa do Paulistão. Lógico que ninguém quer se lesionar, mas admito que está ocorreu no melhor momento possível da temporada, me dando tempo de me recuperar”, brincou o zagueiro.

Ruan Carlos fala sobre vantagem no Paulistão Sub-20

Com quatro pontos conquistados até aqui, o time a Pantera é a segunda colocada no grupo 16. A equipe está atrás da Portuguesa, que superou Rio Claro e Taubaté até aqui. Na terceira rodada desta fase, líder e vice líder se enfrentam com mando de campo da equipe da capital.

Para o Botafogo, é a oportunidade de se manter na cola do adversário, e terminar a primeira fase sem derrotas, chegando com a vantagem de ter dois jogos em casa dos três restantes na chave.

“Tivemos uma primeira fase muito boa, mas cansativa. Agora pudemos ficar praticamente um mês apenas treinando e se recuperando do desgaste, o time todo evoluiu bem fisicamente nessa inter-temporada e chegaremos com ainda mais força para brigar pela classificação, sabemos que será brigado até o final, mas jogando dentro de nossos domínios, queremos avançar”, afirmou Ruan.