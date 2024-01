Em busca da liderança, São Paulo enfrenta Ferroviária em Araraquara na terceira rodada da Copinha

Após a virada no final do segundo tempo na rodada anterior contra o Carajás, o São Paulo encara o time da Ferroviária, nesta terça-feira (09) no gramado em Araraquara, no estádio Doutor Adhemar de Barros, a partir das 19h15.

As duas equipes chegam para esse confronto não tendo perdido nenhuma das duas partidas do campeonato, portanto, a Ferroviária não sofreu nenhum gol de seus adversários. Já o tricolor, tomou três gols, dois na última partida contra a equipe do Carajás, onde conseguiu a virada de 3 a 2 e 1 gol da equipe do Porto Vitória.

As duas equipes são fortes, e sempre prometem um bom confronto quando se enfrentam. A última vez que se encontraram pelos gramados, foi pela semifinal do campeonato paulista sub-20, sendo o resultado de 3 a 2 para o São Paulo no jogo de ida e 2 a 1 para a Ferroviária no jogo de volta, onde o soberano se classificou nas penalidades.

Além de as duas equipes já se conhecerem, prometem um bom jogo em busca dos três pontos, tendo os dois artilheiros de cada lado, Ryan Francisco (02) do time tricolor e Henry (24) do time Ferroviário, ambos marcando dois gols no campeonato, na primeira partida, onde o São Paulo ganhou do Porto Vitória de 5 a 1 e a Locomotiva venceu de 3 a 0 a equipe de Carajás.