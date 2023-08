A invasão de jogadores e técnicos estrangeiros no CampeonatoBrasileiro

Sob o comando do português Abel Ferreira e jogadores estrangeiros o Palmeiras conquistou

O futebol brasileiro, outrora reverenciado como o berço dos talentos e da magia do esporte, enfrenta uma crise técnica que tem gerado discussões acaloradas e preocupações em todo o país.

Uma das causas fundamentais desse declínio técnico é a falta de investimento estrutural na base do futebol brasileiro. Enquanto outras nações desenvolveram sistemas de formação sólidos e modernos, o Brasil permaneceu preso a métodos ultrapassados, prejudicando o desenvolvimento de jovens jogadores. A ausência de treinadores capacitados e a ênfase excessiva em resultados imediatos em detrimento do desenvolvimento técnico a longo prazo têm sido fatores críticos.

Além disso, a crise técnica é ampliada pela má gestão nos clubes, que muitas vezes priorizam lucros e interesses políticos em detrimento da construção de times competitivos. A dependência excessiva de jogadores estrangeiros em detrimento da promoção de talentos locais também contribui para a estagnação técnica.

"Estrangeirização" do futebol brasileiro

Essa clara falta de talentos aprofundou uma situação, que apesar de não ser nova, vem se acentuando muito no futebol brasileiro. Apesar de que sempre houve jogadores estrangeiros no Brasil e também técnicos de outros países, atualmente esse movimento se consolidou mudando a realidade atual e fazendo com que este brasileirão possa ser chamado do campeonato dos estrangeiros.

O futebol é um fenômeno global que transcende fronteiras e culturas. Nos últimos anos, essa universalidade tem se refletido de maneira marcante no Campeonato Brasileiro, a principal competição de clubes do Brasil. O torneio, que há muito tempo é conhecido por sua rica história e talentos locais, está vivenciando uma notável invasão de jogadores e técnicos estrangeiros, muito facilitada também pelo grande número de casas de apostas brasileiras e estrangeiras patrocinando as equipes, o que fez aumentar a arrecadação.

Para colaborar com essa tendência, em fevereiro, os 20 clubes da Série A do Brasileirão aprovaram por unanimidade o aumento do limite de estrangeiros relacionados por partida que antes era de cinco atletas e agora passou para sete.

Jogadores estrangeiros no Brasileirão

A cada nova temporada, atentos ao mercado internacional, os clubes vêm investindo cada vez mais em contratações de "gringos". Até abril, antes do início do campeonato, apenas entre os clubes da Série A, eram 96 jogadores, que nasceram fora do país, abdicaram da cidadania brasileira ou tem dupla nacionalidade.

O São Paulo é o clube com maior número de “gringos”, com nove jogadores nascidos em países sul-americanos, sendo que agora recentemente contratou o craque colombiano James Rodriguez. Já o Internacional trouxe o atacante equatoriano Enner Valencia e o goleiro uruguaio Rochet, alcançando a marca de 9 jogadores de outros

países ou com dupla cidadania.

Por outro lado, o Cruzeiro é o único clube da elite do país que não conta com nenhum estrangeiro em seu plantel.

Em relação a treinadores de outras nacionalidades, o campeonato brasileiro tem, pela primeira vez na sua história, mais técnicos estrangeiros do que brasileiros. No total, serão 11 gringos comandando times da primeira divisão:

Bahia - Renato Paiva - Portugal

Botafogo - Bruno Lage - Portugal

Bragantino - Pedro Caixinha - Portugal

Cruzeiro - Pepa - Portugal

Cuiabá - António Oliveira - Portugal

Flamengo - Jorge Sampaoli - Argentina

Fortaleza - Juan Vojvoda - Argentina

Internacional - Eduardo Coudet - Argentina

Goiás - Armando Evangelista - Portugal

Palmeiras - Abel Ferreira - Portugal

Vasco - Ramón Díaz - Argentina

Impactos e tendências dos estrangeiros no futebol

Impactos Táticos e Filosóficos

A presença de técnicos estrangeiros tem trazido novas abordagens táticas e filosofias de jogo para o futebol brasileiro. Isso tem influenciado não apenas as equipes que eles treinam, mas também os técnicos locais, que têm a oportunidade de aprender e incorporar novas ideias.

Reações dos Torcedores e Mídia

A chegada de estrangeiros gera reações diversas dos torcedores e da mídia. Alguns veem isso como uma oportunidade de elevar o nível da competição e enriquecer o futebol brasileiro, enquanto outros expressam preocupações sobre a falta de identificação cultural e comprometimento com o clube por parte dos estrangeiros.

Tendências Futuras e Implicações

A tendência de jogadores e técnicos estrangeiros no Campeonato Brasileiro provavelmente continuará influenciando a evolução do jogo no país. Isso poderia resultar em uma mistura interessante de estilos de jogo e abordagens táticas, tornando o futebol brasileiro ainda mais diversificado e competitivo.

Apesar dos pontos positivos, entre eles o principal que é contar com excelentes profissionais no futebol do país, para superar essa crise técnica, é preciso investir na modernização das categorias de base e na capacitação de treinadores. Os clubes precisam adotar uma visão de longo prazo, priorizando o desenvolvimento de talentos locais em vez de soluções rápidas e caras. A formação de parcerias com ligas estrangeiras e a troca de conhecimentos podem trazer novas perspectivas e métodos de treinamento.