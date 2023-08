Emiliano Díaz exalta torcida do Vasco e fala sobre Maracanã: "Viemos aqui para viver essas coisas"

Na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã. O único gol da partida saiu ainda no início de jogo dos pés de Serginho. Após a vitória, o auxiliar técnico do Cruzmaltino, Emiliano Díaz, exaltou a torcida e comentou sobre jogar pela primeira vez no Maracanã.

"Nós viemos para cá por isso (pela torcida). Primeira vez que nos encontramos aqui, falei para Ramón que queríamos experimentar a torcida do Vasco, em São Januário, mas agora nós pudemos jogar aqui no Maracanã e ficamos muito felizes. Foi uma festa. A torcida entende que é pelo grupo de jogadores que estão dando a vida, não só em cada partida, mas nos treinos. A virada começou nos treinos, na competititvidade entre eles. Muito agradecido pelas pessoas, por estar em um estádio histórico. Foi maravilhoso, uma experiência única com a torcida e com os jogadores."

Assunto polêmico durante a semana, o Vasco conseguiu atuar no Maracanã após uma liminar na justiça permitindo o jogo. O estádio de São Januário ainda está interditado e não poderia receber o jogo contra o Galo. Entretanto, o Fluminense conseguiu recorrer da decisão e inviabilizou a partida no maior palco do futebol mundial. Com um efeito suspensivo, o Gigante da Colina teve novamente a permissão e atuou nos gramados do Maraca. Emiliano Díaz falou sobre a experiência no estádio:

"Essa é a catedral do futebol. Viemos aqui para viver essas coisas. Somos fanáticos pelo futebol brasileiro e viver isso hoje é um sonho. A torcida do Vasco foi algo emocionante. Foi um sonho realizado e ter um resultado positivo. Pena que não foi com Ramón do lado. Mas ele cometeu um erro e teve que pagar."

Clima de final sempre e estreia de Payet

O auxiliar do Cruzmaltino falou ainda sobre o clima de decisão até o fim do Campeonato Brasileiro, mas rechaçou que a meta seja apenas escapar do rebaixamento:

"Até o final do torneio vai ser assim. Colocamos uma meta alta, não é só sair da zona delicada que estamos. Quando jogarmos em casa vai ser clima de final, de luta, de vida ou morte."

Sobre Payet, novo reforço do Vasco, Emiliano Díaz comentou: "Ele tem que agregar ao grupo, ajudar ao grupo e ganhar seu lugar. Sabemos que é um jogador diferente, e terá que ajudar ao grupo porque sabemos que é um jogador que não vai jogar muito. Estamos contentes com todos os reforços que vieram. A figura dele, pelo nome que tem e por vir da Europa, tem uma referência diferente, mas estamos felizes com todos os reforços que trouxemos. Também temos um jogador que já ganhou a Copa América duas vezes (Medel), então temos que dar valor a essas coisas também. Mas esperamos que ele se adapte rápido ao Brasil para ajudar ao grupo."