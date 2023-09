Ramón Diaz apela para volta de São Januário: "Nos deixem jogar na nossa casa"

Na noite deste domingo (03), na Arena Fonte Nova, Bahia e Vasco empataram em 1 a 1 em partida válida pela vigésima segunda rodada do Brasileirão Série A. Os gols foram marcados por Ademir para os donos da casa, enquanto Vegetti, de pênalti, marcou para os cariocas.

Coletiva de Ramón Diaz

A principal mensagem de Ramón Diaz na coletiva foi direcionada à sua torcida, quando o técnico quis enfatizar que mesmo com os consecutivos supostos erros de arbitragem, o Gigante da Colina não sofrerá outro rebaixamento ao final do campeonato.

Mensagem para todo mundo e para a torcida do Vasco: o Vasco não vai cair, vamos lutar. Façam o que façam, o Vasco não vai cair. Vamos lutar até o fim, façam o que façam

Ainda de maneira incisiva, Ramón pediu a volta de São Januário, que segue interditado pela Justiça do Rio de Janeiro.

Nós queremos jogar em casa, queremos jogar no nosso campo. Todas as outras equipes jogam em seus campos, mas nós, não. Por quê? Também queremos jogar em casa, com nosso público. Hoje vocês viram todas as pessoas que vieram, muitas pessoas. Queremos jogar no nosso estádio. Que acabem com essa suspensão. Todo mundo pode jogar em seu campo, e nós, não. E temos torcida para encher três estádios, nos deixem jogar na nossa casa, por favor!

A principal reclamação do argentino é com o lance do pênalti cometido por Gilberto, onde, segundo o técnico, o lateral do Bahia deveria ter sido expulso com cartão vermelho direto.

No lance do pênalti, tinha que ter sido cartão e expulsão, mas ele não foi punido. Para o Vasco, uma ação e vermelho, mostrou imediatamente. Tem coisas que têm que ser iguais para os dois lados. Os árbitros e o VAR já nos prejudicaram na partida contra o Palmeiras. E hoje também deveria ter sido cartão no lance do pênalti e expulsão, tampouco o expulsou. O futebol brasileiro é muito importante, todo o mundo vê isso. Então essas coisas precisam ser corrigidas, não pode ser sempre assim.

Por fim, Ramón Diaz falou sobre a situação física de Payet, que estreou com a camisa do Vasco no segundo tempo da partida.

Ele está com a gente há pouco tempo, ainda não está 100%, tem que seguir trabalhando. Temos duas semanas para que ele fique bem. Mas é um jogador importante, que tem muita presença, só que tem que ficar bem. Estou contente com ele e certamente vai melhorar no futuro. Acho que o mais importante é que ele tem que estar bem. Gostei da posição em que ele jogou, com os dois pontas. Tivemos mais presença. No segundo tempo pudemos jogar melhor, empatar, poderíamos ter ganhado.

Agenda

O Vasco se prepara para voltar a jogar no Campeonato Brasileiro depois da data FIFA. A próxima partida do Cruzmaltino está marcada para o dia 16/09, contra o Fluminense, em casa.

As chances do jogo ser disputado em São Januário são baixas, pois um laudo da Policia Militar do Rio de Janeiro produzido em maio, determina que, por motivos de falta de segurança, não aconteçam clássicos regionais no estádio.