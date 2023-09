Rafinha celebra título no São Paulo e revela que aposentadoria está próxima

O São Paulo conquistou neste domingo (24) o seu primeiro título da história da Copa do Brasil após empate por 1 a 1 contra o Flamengo, com mais de 65 mil pessoas no Morumbi.

Diante da série de entrevistas realizadas após a conquista do título, o "Troca de Passes" do SporTV recebeu Rafinha, torcedor do clube desde a infância. O lateral celebrou a oportunidade de ter conseguido levantar um troféu no clube pelo qual torce antes de encerrar a carreira.

Além disso, Rafinha "deixou escapar" que está próximo de aposentadoria pois ressaltou a necessidade de descansar. Aparentemente, este era o último grande objetivo da carreira, marcada principalmente por uma grande passagem pelo Bayern de Munique.

"Para fechar com chave de ouro, minha carreira está indo para o final. Vou parar. Estou caminhando para a reta final da minha carreira. Precisava ser campeão pelo São Paulo, o time do meu coração"

O lateral também não confirmou se continuará jogando pelo São Paulo após dezembro deste ano, quando haverá o encerramento do contrato. O foco no momento está em desfrutar do título.

"Vou chegar em casa, tomar meu vinho, fazer um samba, conversar com minha esposa e família. Tenho contrato até o final do ano. Vamos ver, quero aproveitar esse momento, desfrutar desse título."

Dores podem influenciar na decisão

Rafinha confessou também que as dores estão aumentando em nível crescente nesta reta final de carreira. Por fim, o lateral também ressaltou a questão familiar, a qual poderá pesar na aposentadoria após o encerramento do contrato.

"Não vou muito não, meu corpo já está acusando. As dores aumentando bem. Meio do ano que vem, fim do ano que vem vou parar. Vou descansar, são 22 de futebol. Quero aproveitar minha família, minhas filhas estão crescendo."

Enquanto possui o objetivo de evitar o rebaixamento no Brasileirão, o São Paulo está garantido na temporada 2024 da Conmebol Libertadores com o título da Copa do Brasil conquistado neste domingo (24).