Pelo segundo mês seguido, goleiro Tadeu, do Goiás, entra para a seleção do Brasileirão

Desde que chegou ao Goiás, em 2019, o goleiro Tadeu tem sido um dos grandes nomes da equipe ano após ano. Em 2023, o cenário tem se repetido. O capitão do Esmeraldino vem sendo um dos pilares da equipe, que busca pelo segundo ano consecutivo a permanência na elite do futebol brasileiro.

Nos últimos dois meses, agosto e setembro, as atuações de Tadeu ajudaram o Alviverde a sofrer apenas quatro gols em oito partidas disputadas. Dos oito jogos, o goleiro passou quatro deles sem ter a meta vazada e em nenhum dos duelos sofreu mais que um gol. Mesmo enfrentando adversários que brigam na parte de cima da tabela e quem tem ataques perigosos, como o líder Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, o arqueiro Esmeraldino tem conseguido se sobressair e liderar as estatísticas.

Tadeu é eleito o melhor goleiro da Série A pelo segundo mês seguido em site especializado

O site especializado em estatísticas, o Sofascore, que faz a análise detalhada das partidas e avalia as atuações por meio de softwares avançados, elege mensalmente a seleção do mês de cada competição. Nos últimos dois meses, agosto e setembro, Tadeu foi o goleiro “eleito” entre todos os jogadores da mesma posição do Brasileirão Série A.

Em agosto, a média das notas de Tadeu foi 7.65, sendo o líder da posição e o segundo nas estatísticas da defesa. No mês de setembro, o arqueiro teve como nota média 7.50 e, dessa vez, além de liderar a posição, foi o jogador de defesa com a melhor média.

Tadeu acumula 22 jogos no Brasileirão Série A de 2023 e, em sete desses jogos, o goleiro passou sem sofrer gols.