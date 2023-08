Goiás sucumbe ao domínio do Estudiantes e se complica na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (03), o Estudiantes, jogando em casa, dominou e venceu o Goiás por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Carrillo foi quem abriu o placar, e Rollheiser converteu duas vezes para sacramentar o resultado.

Estudiantes começa tendo mais posse e volume de jogo, mas o Esmeraldino alfineta em contra-ataques

Antes do apito inicial já era possível perceber que o Esmeraldino não teria vida fácil frente a atmosfera construída pela torcida do Estudiantes no Estádio Jorge Luis Hirschi, que estava lotado com seus mais de 30 mil torcedores.

Quem começou o jogo dando as cartas foi o time da casa, e aos 4 minutos, Rollheiser finalizou da entrada da área e Tadeu defendeu em dois tempos. O Estudiantes seguiu buscando espaços que dificilmente apareciam próximos ao gol, então aos 15 minutos, Jorge Rodríguez decidiu finalizar de longe e por pouco não acertou a meta do Esmeraldino. 6 minutos depois, Rollheiser, de fora da área, escapou da marcação do Verdão e arrematou na trave, novamente levando perigo e assustando a equipe brasileira.

O Goiás foi responder logo na sequência e quase abriu o placar com João Magno, que recebeu na pequena área, driblou o zagueiro, mas estava com pouco ângulo para um bom arremate e finalizou para fora. Aos 35, o Verdão teve outra grande oportunidade desperdiçada, desta vez em contra-ataque tramado por Anderson Oliveira e Luís Oyama, que terminou com o camisa 12 driblando um zagueiro do Estudiantes e finalizando em cima de Andújar.

Depois do grande susto, o Estudiantes passou a ter uma postura mais cautelosa e o final da primeira etapa ficou em 0 a 0.

Bruno Santos é expulso e Estudiantes encaminha classificação nos 45 minutos finais do jogo de ida​​​​​​​

O Goiás que tinha conseguido fazer um bom primeiro tempo, resistindo a pressão de jogar em La Plata, começou a se perder na partida logo no começo da etapa final. No primeiro minuto, em lance infantil, Bruno Santos levantou a chuteira na altura do peito em dividida com Mauro Méndez e atingiu o argentino, o árbitro marcou falta e decidiu expulsar o lateral do Verdão com cartão vermelho direto, o que definitivamente mudou a história da partida.

Após a expulsão de Bruno Santos, o Estudiantes passou a circular a bola com mais facilidade e naturalmente as oportunidades de gol foram acontecendo. Aos 8 minutos, Apodi deu espaço para um cruzamento vindo da esquerda por Gastón Benedetti, que encontrou Guido Carrillo livre na pequena área para testar forte e superar Tadeu. Aos 17, com a forte estratégia de alargar o campo, o time argentino novamente chegou pelos flancos, desta vez pela direita, onde Leonardo Godoy alçou na área, Apodi foi enganado pelo quique da bola e deixou Rollheiser com espaço suficiente para finalizar, de primeira, e ampliar a vantagem.

O terceiro gol saiu aos 38, em linda troca de passes para invadir a área do Esmeraldino, que apenas assistiu a trama ser construída até a bola chegar em Rollheiser, livre, balançar as redes novamente e complicar de vez a vida do Goiás na competição. O placar poderia ter sido pior se Tadeu não tivesse salvado o time em finalização desviada de Godoy. Placar final em 3 a 0 para o Estudiantes.

Sequência da temporada

A CONMEBOL confirmou a partida de volta para a próxima quarta-feira (09), às 19h, no Serra Dourada, contrariando o desejo da diretoria do Goiás, que preferia mandar o jogo no estádio da Serrinha. Para o segundo jogo, o tradicional time argentino poderá perder por até dois gols de diferença para avançar de fase, lembrando que não existe gol qualificado.

O próximo jogo do Verdão é pelo Campeonato Brasileiro, onde a equipe luta com todas as forças contra o rebaixamento. O time recebe o Fortaleza, no sábado (05), às 18h30, pela décima oitava rodada da competição.