Ceará tem melhor aproveitamento com Paulo Victor em campo

O Ceará conta com reforço importantíssimo para a reta final do Brasileirão Série B. Com o retorno do lateral-esquerdo Paulo Victor, o Vozão tende a melhorar e muito o seu desempenho dentro de campo e nas tabelas.

Sem poder contar com o jovem de 22 anos em campo, o Ceará teve, em cinco partidas, apenas 13,3% de aproveitamento, com dois empates e três derrotas, fazendo uma campanha que, matematicamente, resultaria em um rebaixamento para a terceira divisão do futebol nacional.

Já com PV em campo, o saldo é complemente diferente e positivo, tendo 55,5% de aproveitamento em nove duelos, somando quatro vitórias e três empates. Ao todo, os nordestinos já somaram, neste recorte de partidas, 15 pontos com Paulo Victor, enquanto, com a ausência da joia do Vozão, a equipe não pontuou.

Emprestado pelo Internacional ao clube nordestino, Paulo também tem estatísticas importantíssimas para o desenvolvimento da equipe dentro das quatro linhas.

Estatísticas de PV na Série B: Reprodução/Sofascore

O atleta conta, por exemplo, com médias de dois desarmes por partida e 0,8 chances claras criadas por jogo, contribuindo tanto na solidez defensiva como na criação ofensiva da equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira.

Estatísticas ofensivas de PV na Série B. Foto: Reprodução/Sofascore

Com vínculo de empréstimo com o Ceará até o final de 2023, Paulo Victor ainda terá sete partidas para mostrar e confirmar sua importância na Série B. O próximo desafio será diante do Sampaio Corrêa, no próximo sábado (14), às 18h30, na Arena Castelão.