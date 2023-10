CRB vence Ceará em casa e mantém vivo o sonho do acesso à Série A

Na noite desta sexta-feira (06), CRB e Ceará mediram forças no Estádio Rei Pelé. O duelo entre as equipes foi válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram por 2 a 0.

Com o triunfo conquistado em seus domínios, os comandados de Daniel Paulista subiram na tabela da "segundona" e assumiram a 8ª posição com 48 pontos conquistados. Por outro lado, o Vozão permaneceu em 11º lugar com 42 pontos somados. Além disso, o Alvinegro chegou à marca de nove jogos sem vencer como visitante.

Os volantes Breno, do Ceará, e Falcão, do CRB, estavam pendurados e receberam o cartão amarelo. Por conta disso, ambos os jogadores terão de cumprir suspensão no próximo compromisso de suas respectivas equipes.

Primeiro tempo, marcador aberto

A etapa inicial teve boas chances para ambos os lados, e aos 31 minutos, o Galo de Campina balançou as redes. No bate e rebate dentro da área pelo lado esquerdo, a bola sobrou nos pés de Anderson Leite, que sem perder tempo finalizou de perna direita para fazer 1 a 0 a favor dos mandantes.

Entretanto, após o tento da equipe alagoana, foi o Ceará que criou oportunidades em busca do empate, mas as descidas rumo ao campo adversário não se transformaram em gol.

Aos 49 minutos, nos acréscimos, a bola bateu na costela de Léo Santos. Porém, o árbitro marcou penalidade máxima a favor do Alvirrubro por um possível toque de mão do volante. Mas, após revisão no VAR, o pênalti foi cancelado.

Segundo tempo, três pontos na conta!

Logo aos 3 minutos, Thiago Pagnussat arriscou um passe para trás buscando o goleiro André Luiz, no entanto, a bola foi interceptada por Léo Pereira, que ganhou a disputa com o arqueiro adversário e só empurrou para fechar o caixão, 2 a 0 e vitória confirmada.

Após o último tento da noite, o Galo apenas administrou o bom resultado e aguardou o apito final para confirmar mais um triunfo no campeonato e o 12º jogo sem perder atuando em seus domínios.

De olho no calendário!

O CRB volta a campo no próximo sábado (14), às 17h (horário de Brasília). A batalha em questão será fora de casa em partida contra o Ituano.

Por sua vez, o Ceará receberá o Sampaio Corrêa no mesmo dia, às 18h30 (horário de Brasília). Ambos os duelos são válidos pela 32ª rodada da Série B.