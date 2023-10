Planaltina empata com Luziânia e garante vaga na divisão da elite do campeonato Brasiliense de 2024

Hoje bem canta forte é o galo do Planalto! Comandados pelo uruguaio Hugo Pilo, Planaltina e Luziânia se enfrentaram pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasiliense, no Estádio Municipal de Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal.

A partida realiza às 9hrs da manhã começou com ares de um grande jogo. Muitos embates, posse de bola e ambos os times aproveitando espaços para conseguir alcançar o objetivo de ir para a final e assim garantir a vaga na próxima edição do Campeonato Brasiliense.



Logo no início do primeiro tempo, aos 10 minutos, com gol de Lucas, o Luziânia saiu na frente do placar e assim conseguiu manter a vantagem até o intervalo, mesmo com o clube da região norte de Brasília marcando pressão e lutando pelo empate.

No início do segundo tempo, Wesley Ceifador, um dos artilheiros da competição e grande destaque do Planaltina, empatou a partida em uma jogada rápida, para delirio da torcida que cantava mais alto e e mantinha vivo o sonho da equipe brasiliense de retornar à principal divisão do futebol da capital após 25 anos, tendo batido na trave no ano anterior em outra bela campanha.



O jogo se manteve disputado, com boas chances para as equipes e com o passar do relógio os animos ficando tensos e assim alguns cartões sendo distribuidos, porém o Galo do Planalto jogou com o regulamento de baixo do braço até o final, segurando o empate e aproveitando as chances que tinha e assim garantiu o empate em 1 a 1 que automaticamente o levava para as finais e a classíficação histórica para a divisão de elite do futebol da Capital federal.

A Grande Final

Agora, o Planaltina aguarda o classificado entre Ceilandense e Brazlândia, em partida realizada às 17h no Estádio Serejão, em Taguatinga, para saber quem será o adversário na final e brigar pelo título da Série B do Campeonato Brasiliense.