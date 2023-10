Revelado pelo Avaí, Lucas de Sá sonha em repetir “lei do ex” para ajudar Joinville a entrar no G-4 da Copa Santa Catarina

Avaí e Joinville medem forças na próxima segunda-feira, às 19h, no estádio da Ressacada. A partida é válida pela sétima rodada da Copa Santa Catarina e colocará frente a frente equipes que brigam pelo G-4 da competição estadual. Enquanto o Leão está em quarto lugar com sete pontos, o JEC ocupa a sexta posição com seis pontos.

Para o duelo, os visitantes contam com um jogador que conhece bem o rival. Trata-se do meia Lucas de Sá, que foi revelado pelo Avaí. Ele, aliás, já marcou um gol diante do ex-clube justamente vestindo a camisa do Joinville na Copa Santa Catarina de 2019.

“Será um grande jogo contra o Avaí. Duas das principais equipes do Estado e num bom gramado. Acreditamos que podemos trazer para Joinville uma vitória. Se eu conseguir repetir o feito de 2019 e marcar novamente um gol diante deles será melhor ainda”, admitiu o meia.

Lucas de Sá reestreou com a camisa do Joinville na segunda rodada da Copa Santa Catarina. Desde então, ele participou de todos os jogos do JEC na competição nacional. “Quando surgiu a oportunidade de voltar ao Joinville não pensei duas vezes. Precisava voltar a jogar, ter ritmo de jogo. Fico feliz de ter atuado em todas as partidas desde a minha reestreia e espero seguir assim até o final da competição”, ressaltou o atleta que em 2023 também defendeu as cores do Londrina e São José.

Com 27 anos, Lucas de Sá além de ser uma referência técnica é também uma das lideranças do elenco. Apesar da dificuldade, ele demonstra confiança para classificação para as semifinais.

“Entramos no campeonato com um time jovem, então já sabíamos que aconteceriam oscilações. Além disso, ainda tem reforços chegando com a competição em andamento. Na minha opinião, essa Copa Santa Catarina é a mais forte dos últimos anos, por conta da vaga na Copa do Brasil. Acho que estamos evoluindo e vamos buscar sim a classificação”, finalizou.