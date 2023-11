"É uma construção", explica Arthur Elias após derrota da Seleção Brasileira para o Canadá

Nessa última terça-feira (31), a Seleção Brasileira Feminina conheceu o gosto amargo da derrota, ou melhor, um "revés", a equipe foi derrotada pelo Canadá por 2 a 0, em amistoso fora de casa. Anteriormente, a equipe havia vencido as mesmas canadenses, por 1 a 0. Após o jogo, o treinador Arthur Elias aproveitou para fazer um balanço do seu trabalho nestes dois jogos, mas também falou do tropeço e diz que ainda vê o time em ponto de ajustes.

"É uma construção. A gente conseguiu pressionar mais o adversário, trabalhar a posse de bola, especialmente no segundo tempo do primeiro jogo. E, nesse primeiro tempo de agora, em que eu gostei muito da nossa postura. Então, a gente não foi consistente ao longo dos 90 minutos de cada partida, é o que a gente vai buscar agora. Mas a mostra está aí: acho que a Seleção mostrou que pode jogar diferente, com um novo entendimento das atletas dentro de uma característica, que gostam de jogar e se sentem confortáveis".

O comandante ainda falou sobre o que espera para a próxima data Fifa, que deve ser entre o fim de novembro e o começo de dezembro. E também deixou claro que não tem pressa para implementar seu estilo e que prioriza deixar as jogadoras à vontade.

"Estou otimista e tranquilo, pois a gente sabe o plano que temos para frente. Dar oportunidade às jogadoras para elas transferirem nos treinos o que fazem nos clubes. Então, acho que essa convocação nos trouxe mais recursos dentro do que a gente fez na Granja Comary, porque futebol é isso. Temos que ter tranquilidade, posicionamento quando o adversário estiver melhor, como o Canadá foi, em alguns momentos do segundo tempo", completou.