Com mudanças, Brasil encara Canadá em segundo amistoso

Canadá e Brasil se enfrentam hoje em segundo amistoso visando se preparar para as Olimpiadas de Paris 2024. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) no Wanderer Grounds, em Halifax, no sudeste do Canadá. Esse é o segundo amistoso entre as duas seleções nessa Data Fifa. Na partida primeira partida tivemos a estreia de Arthur Elias, como o novo treinador da equipe, a seleção brasileira venceu o Canadá por 1 a 0 com gol da atacante Debinha no final da partida.

Segundo Arthur Elias teremos uma escalação diferente da que vimos no último jogo.

"O Brasil vai ter mudanças no time titular e algumas substituições que já temos planejadas. É um processo de evolução da equipe e de oportunidades para a gente construir esse trabalho".

O técnico também destacou a satisfação com a atuação da equipe no primeiro amistoso.

"Eu me surpreendi porque foram pouquíssimos treinos e a capacidade de assimilação delas foi bastante elevada. Mas a gente precisa mais, isso é um processo de sequência, de treinos, de jogos agora. Isso vai fazer com que as atletas façam tudo de maneira mais assertiva, mais rápida, e isso é algo que precisa seguir evoluindo".

É esperado que a seleção tenha menos dificuldade do que no jogo anterior, pelas atletas já terem disputado uma partida sob o comando do Arthur.

Prováveis escalações

Canadá: Kailen Sheridan, Kadiesha Buchanan, Jade Rose e Vanessa Gilles; Ashley Lawrence, Julia Grosso, Jessie Fleming, Cloe Lacasse e Sydney Collins; Adriana Leon e Nichelle Prince.

Brasil: Letícia, Antônia, Rafaelle e Tainara; Adriana, Angelina, Ary Borges, Marta e Tamires; Debinha e Gabi Nunes.