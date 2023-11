Fernando Diniz anuncia lista da seleção para jogos contra Colômbia e Argentina

Depois de se sagrar campeão da Copa Libertadores da América no último sábado (04), o técnico Fernando Diniz retomou suas atividades sob o comando da Seleção Brasileira e anunciou a lista dos 24 convocados para as partidas diante de Colômbia e Argentina, pelas próximas rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com diversas novidades na lista, Diniz optou por convocar grandes promessas do futebol brasileiro, deixando de fora nomes que vinham atuando com a amarelinha, como por exemplo o atacante Richarlisson, que deixa a lista após atuar em todas as partidas do Brasil em 2023. A principal das novidades é Endrick, atacante de 17 anos do Palmeiras, convocado pela primeira vez. Lesionados, Casemiro e Neymar não foram chamados.

Confira a lista completa:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo)

LATERAIS: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter de Milão), Renan Lodi (Olympique de Marselha)

ZAGUEIROS: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Marquinhos (PSG)

MEIO-CAMPISTAS: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid)

ATACANTES: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Junior (Real Madrid)

A lista conta, além de Endrick, com outros três estreantes pela Seleção. Tratam-se dos atacantes João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG) e Pepê (Porto).

O Brasil entra em campo pelas últimas duas partidas de seu calendário em 2023. No dia 16, a Amarelinha vai à Barranquilla enfrentar a Colômbia e, na sequência, dia 16, recebe a Argentina, atual campeã mundial, no Maracanã.