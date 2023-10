Diniz assume responsabilidade por derrota: "Nenhum momento tivemos articulação"

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, concedeu uma entrevista coletiva após a derrota de sua equipe por 2 a 0 para o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ao ser perguntado sobre uma avaliação geral do confronto, Diniz enxergou falta de criatividade em seu time e assumiu a culpa para si mesmo.

"No primeiro tempo, fomos ligeiramente melhores. A equipe toda não foi bem na criação. O jogo foi amarrado e estudado, faltou articulação, porque o time não soube construir. O principal responsável fui eu mesmo. Neymar saiu no fim do primeiro tempo, e em nenhum momento tivemos articulação. O time não esteve bem na parte de articulação, e o Uruguai criou pouco. O jogo foi amarrado."

"Tomamos dois gols de falhas que não podemos cometer. Arremesso lateral em nosso campo. Não foi um grande jogo do Brasil, e o responsável maior por isso sou eu mesmo, não é um jogador ou outro."

Além da criação, o comandante da equipe sentiu falta de agressividade em sua equipe para buscar mais o jogo e pressionar em busca do resultado.

"A gente deveria ser mais agressivo no primeiro tempo, ter mais contundência e variar mais o jogo curto e longo. Essa sensibilidade a gente vai adquirindo com o tempo, trabalho e com as características dos jogos que vão acontecendo. O adversário exigia mais de nós do que produzimos. Não acho que as ideias não estão sendo implementadas com o tempo. Nenhum trabalho que fiz aconteceu de maneira linear. São momentos importantes para aprender e melhorar para, na próxima ocasião, ter o time mais ajustado e nos próximos jogos saber melhor o que fazer."

"Os jogadores treinaram muito melhor do que conseguiram jogar hoje. Houve uma grande falha na criação, e o principal responsável é o treinador. Faltou aquilo que treinamos e tivemos como ideia, ou seja, ter mais agressividade e criatividade para fazer um jogo melhor do que foi feito", concluiu Fernando Diniz.

Próximos jogos

O Brasil volta a campo na próxima data da FIFA em novembro, quando enfrentará a Colômbia fora de casa e a Argentina no Maracanã.