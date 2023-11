Primeira Copinha Feminina tem grupos e estádios definidos

Uma das mais tradicionais competições de divisões de base do futebol brasileiro ganhou uma nova categoria: A Copinha de futebol feminino. Na noite da última quarta-feira (8), foi realizado o sorteio dos grupos da primeira Copa Feminina São Paulo de Futebol Júnior da história, com a participação de lendas do futebol feminino, como: Magali, Roseli, Rosana, Cristiane Rozeira e Pretinha. A Federação Paulista anunciou as datas, a participação de 16 clubes, divididos em 4 grupos, além de sortear as sedes.

A apresentação do evento e da transmissão ficou por conta da atacante Cristiane, do Santos e da seleção brasileira, e a atriz Bruna Linzmeyer. O evento contou, também, com a participação de Ana Lorena Marche, diretora de futebol feminino da FPF, que comentou sobre a importância do torneio: "O legado continua e continuará crescendo. Esse legado é de mulheres pioneiras, pois elas não tiveram a oportunidade de estarem aqui e disputar torneios de base. É para dar oportunidade para nós, mulheres, fazermos o que mais gostamos, que é jogar futebol".

A competição será realizada entre os dias 4 e 17 de dezembro deste ano, e contará com quatro estádios paulistas para sediar os jogos: Canindé, Nicolau Alayon, Rua Javari e Arena Ibrachina.

Confira os grupos

Grupo A - Canindé

Santos (SP)

Flamengo (RJ)

Grêmio (RS)

Botafogo (PB)

Grupo B - Nicolau Alayon

Ferroviária (SP)

Internacional (RS)

Minas Brasília (DF)

Vitória (BA)

Grupo C - Rua Javari

São Paulo (SP)

Fluminense (RJ)

Real Brasília (DF)

América (MG)

Grupo D - Arena Ibrachina

Corinthians (SP)

Botafogo (RJ)

Atlético (MG)

Fortaleza (CE)

Funcionamento da competição

O torneio será realizado de forma curta, onde as equipes se enfrentam em seus grupos, respectivamente, e apenas o melhor colocado se classifica e avança para as semifinais. Tal fase e a final, serão decididas em jogo único.

Atletas nascidas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, além de até cinco jogadoras nascidas em 2007 e 2008, podem disputar o torneio.

A Federação Paulista de Futebol vai definir a tabela de jogos em breve. Vale ressaltar que as 27 partidas terão transmissão ao vivo.