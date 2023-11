Vasco vence Cerrado e conquista quinta vitória no NBB

O Vasco voltou a vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta quarta-feira (15), a equipe carioca venceu o Cerrado Basquete por 74 a 71, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Vindo de derrota acirrada contra o rival Flamengo, os comandados de Léo Figueiró vinham focados no objetivo de voltar a vencer para seguir na parte de cima da tabela.

Desde o primeiro segundo, a postura do Vasco ficou bem clara: trabalhar a bola com inteligência. Muito por conta de Marquinhos, que executava com perfeição esse tipo de jogada, Vasco marcou muitos pontos nas tabelas entre os jogadores dentro do garrafão.

Por falar em garrafão, hoje foi noite de dominância para Mathias, que além de ter sido um dos cestinhas, com 16 pontos, catou incríveis 11 rebotes. Sua presença dentro do garrafão fez total diferença para esse triunfo. Também foi noite inspirada de Eugenuisz e Paulichi, que marcaram 11 e 14 pontos respectivamente.

As investidas táticas de Léo Figueiró surtiram efeito e minaram as chances de recuperação do Cerrado no jogo. Triunfo tranquilo, apesar das variações altas entre a diferença de pontos do Vasco durante o jogo. O time volta à quadra no próximo domingo, também em São Januário, para enfrentar o Brasília.