Diniz lamenta falta de pontaria após derrota: "Tivemos chances de fazer o segundo e o terceiro"

Fernando Diniz se tornou personagem da derrota por 2 a 1 para a Colômbia em Barranquilla. O treinador foi amplamente questionado sobre suas escolhas em campo, principalmente para o setor defensivo.

Diniz admitiu que há uma deficiência defensiva a ser resolvida na seleção e segundo sua visão o time precisará "saber marcar" para buscar melhora diante da Argentina, na próxima terça.

Diniz também disse que "fará de tudo" para entregar uma boa partida no próximo compromisso.

Na visão de Diniz, o Brasil começou bem diante da Colômbia, mas após abrir o marcador, desperdiçou muitas chances. A Colômbia povoou seu setor ofensivo e o Brasil se retraiu, com a defesa decepcionando, segundo o próprio Diniz.

"A gente fez o mais difícil que era abrir o placar. E tivemos chances de fazer o segundo e o terceiro. Mas devia ter controlado melhor o jogo. Hoje tiveram pontos positivos que a gente conseguiu corrigir depois do jogo com o Uruguai, mas temos de melhor no aspecto defensivo para o jogo com a Argentina" disse Diniz.