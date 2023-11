O camisa 10 faz falta? Como a seleção deve jogar sem Neymar

Nesta quinta-feira o Brasil enfrenta a Colômbia, em duelo válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no Metropolitano. Pela primeira vez, o treinador brasileiro, Fernando Diniz, não contará com Neymar no elenco, já que o atacante passa por uma recuperação após lesão no joelho.

O craque brasileiro deve ficar fora por 10 meses, portanto o comandante deve já pensar nos próximos confrontos, que além das eliminatórias, o Brasil vai enfrentar Inglaterra e Espanha, em amistosos.

Faz falta?

Como todos sabem, o camisa 10 recentemente se tornou o maior artilheiro da história da seleção, já era também o maior assistente. Portanto, não tem como não fazer falta.

Em coletiva de imprensa, Diniz comentou sobre a ausência do jogador e o prejuízo à seleção.

“Ficar sem o Neymar é sempre muito ruim, um prejuízo para o futebol brasileiro e o futebol como um todo, é um gênio do futebol e trata-se de um dos melhores da história.” disse o treinador.

“Minha crença é de que ele tem que escrever as páginas mais bonitas da história dele ainda. Não é essa lesão que apagou essa possibilidade, pode ter deixado um pouco mais difícil, mas ele vai saber fazer disso força, para ele voltar mais forte.” completou.

Como a seleção deve jogar sem ele?

Na parte tática, Fernando Diniz vai encontrar variações e possibilidades com certeza. Apesar de ser o brasileiro mais talentoso, a dependência tem que acabar. Para isso, a melhor opção para substituir Neymar, é Rodrygo, que já desempenha bem na seleção e no Real Madrid.

Foto: Divulgação / CBF Futebol

Diniz pode pensar em alternativas táticas, ao invés de apenas tentar imitar Neymar com Rodrygo. Podendo jogar em um 4-3-3, já que tem peças fortes para formar essa opção. Além de poder usar o Raio como um ponta, já que ele foi convocado como meia.

Então, para esse primeiro compromisso sem ele, contra a Colômbia, provavelmente, serão Rodrygo como 10, Vinicius Jr. aberto pela esquerda, possivelmente Raphinha aberto pela direita e Gabriel Jesus como centroavante titular.