Ana Clara, lateral do Cruzeiro, conquista o Campeonato Mineiro 2023

No último domingo (19), o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro e conquistou o seu bicampeonato. Pela quarta vez consecutiva, as equipes se enfrentaram na grande final. Nos últimos anos, a equipe das Cabulosas havia batido na trave e ficado com o vice-campeonato.

Sendo uma das laterais mais promissoras da sua geração, Ana Clara chegou este ano no Cruzeiro, assumindo a titularidade na equipe e sendo peça fundamental na conquista do título.

“É uma sensação incrível conquistar esse título, sentir o calor da torcida e que eles estavam junto com a gente foi muito especial. Quando a gente fez o gol foi uma sensação muito boa porque conseguimos expressar para a torcida a nossa felicidade, esse grupo merecia muito por tudo que lutamos durante o ano então é um sentimento de merecimento, uma felicidade enorme”, comentou a atleta.

“A gente sempre trabalha muito para ser a nossa melhor versão dentro e fora de campo e eu acho que esse grupo trabalhou muito em cada partida para mostrar o nosso melhor futebol, até para orgulhar a nossa torcida. Então a gente sempre falava em fazer o nosso melhor independente do adversário ou das dificuldades, logo eu acho que ser coroada com essa campanha invicta é uma coisa que a gente fica feliz por ver que o nosso trabalho desde o início surtiu efeito”, finalizou Ana Clara.

A equipe terminou a competição com quase 100% de aproveitamento com 8 jogos, 7 triunfos, um empate, 49 gols marcados e 2 gols sofridos.