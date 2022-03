Resumo da rodada: Inter permanece líder, enquanto Avaí/Kindermann goleia lanterna

De 18 a 21/03 ocorreram os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. O Internacional dispara com 9 pontos na liderança e a Ferroviária logo atrás, vice líder com 7 pontos, garantem suas colocações. A preocupação vem para a Esmac e Bragantino, que ainda não conseguiram acumular pontos na tabela e são os times lanternas no campeonato.

Resumo das partidas

Corinthians x Cruzeiro

Ainda na sexta, ocorreu o jogo entre Corinthians e Cruzeiro. O primeiro gol saiu somente no segundo tempo, aos 9 minutos o time paulista abre o placar com gol de cabeça de Miriã. Uma partida bem equilibrada, com escanteios iguais (4 para cada time), chutes livres com números parecidos e chutes para fora também, mas o destaque se dá no ataque do Corinthians, que foi muito superior.

Grêmio x Atlético - MG

No sábado, o tricolor gaúcho recebeu o time mineiro em casa, no estádio Vieirão. Com o primeiro gol da partida sendo de pênalti, Nath Faben abre o placar para o Galo. Aos 42 da primeira etapa, Katielle foi expulsa após receber seu segundo cartão amarelo. Grêmio com 61% de posse de bola no jogo, consegue empatar com gol de Luany, mesmo após a atleta Jéssica Peña ter sido expulsa aos 40 do segundo tempo. Mesmo com um bom domínio durante a partida, o Grêmio não conseguiu sair do 1 a 1.

Palmeiras x Santos

Jogo que ocorreu no sábado, Palmeiras recebeu o Santos em casa, no Allianz Parque. Um jogo mais lento, com poucos chutes, ataques mais recuados e chutes a gol. Com uma posse de bola de 57%, o Palmeiras marcou o único gol do jogo somente aos 91 minutos da partida, com um passe de Katrine, Camilinha finaliza o jogo com a vitória do time alviverde.

São José x Cresspom

No domingo, o São José recebeu o Cresspom no estádio Martins Pereira, e com um empate, somou um ponto na tabela do campeonato. Com os dois primeiros gols do jogo terem sido do Cresspom, Thaynara e Keké aumentam a vantagem no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Larissa e Karen empatam o jogo marcando para o time paulista.

Real Brasília x Bragantino

Mesmo com uma posse de bola maior para o Real Brasília, Raquel e Ariel marcam os dois primeiros gols do Bragantino, mas Marcela e Dany Helena conseguem converter três gols e garantem a vitória do time brasiliense.

Avaí/Kindermann x Esmac

O Avaí/Kindermann recebeu a Esmac no domingo, no estádio Caçador, e com uma goleada, garantiu os três pontos da rodada em casa. Raquel e Sandoval marcaram os dois primeiros gols da partida ainda na primeira etapa, avantajando o placar do time catarinense. Na segunda etapa, Sandoval marca um hat-trick e garante o placar de 5 gols para o clube, já para o time paraense, Lorraine marca os dois gols e tenta diminuir a goleada. A partida termina em 5x2.

Ferroviária x Flamengo

Nesta segunda-feira, a Ferroviária enfrentou o Flamengo em casa, no estádio Fonte Luminosa, e garantiu um ponto na tabela do campeonato com um empate de 1 a 1. Mesmo com o time paulista tendo uma posse de bola maior, com 57%, quem abriu o placar foi Maria, do clube carioca, aos 20 do primeiro tempo. Ainda nessa etapa, Eudimilla, aos 47 da prorrogação, deixa tudo igual. Com uma partida bem equilibrada para ambos os times, com apenas 2 cartões amarelos para cada equipe e números parecidos no ataque, ambos garantem a mesma pontuação e estão entre os 8 primeiros clubes na tabela.

Internacional x São Paulo

O único clube com 100% de aproveitamento até o momento, recebeu o São Paulo nesta segunda-feira, finalizando a rodada no estádio Beira-Rio. Com um placar de 2 a 0, com gol de Millene ainda aos 5 do primeiro tempo e de Bruna Benites aos 13 da segunda etapa, o time colorado sela sua liderança nessa rodada, com 9 pontos. Mesmo com o São Paulo tendo um ataque mais agressivo, as paulistas não conseguiram marcar. O jogo finalizou com quatro cartões amarelos para o clube gaúcho e apenas dois para o tricolor paulista, e com direito à muita reclamação da torcida colorada com a arbitragem do jogo.

Quarta rodada

A próxima rodada começa no próximo dia 25/03 (sexta-feira) e termina novamente em uma segunda-feira (28/03).