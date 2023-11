Pissaia faz estreia brilhante pelo Fortaleza no Campeonato Cearense

A jovem meia-campista de 21 anos, Flávia Pissaia, fez uma entrada espetacular ao estrear pelo Fortaleza no Campeonato Cearense. Contribuindo com dois gols e uma assistência, a jogadora deixou sua marca desde o primeiro momento com a camisa leonina.

Ao ser questionada sobre a sensação de estrear pelo Fortaleza com uma performance tão impactante, Pissaia expressou sua alegria, destacando a importância do trabalho em equipe para alcançar tal feito: "Feliz demais pela estreia com a camisa do Fortaleza, fruto do trabalho em equipe consegui fazer os gols e dar a assistência".

As Leoas conquistaram a liderança na 1ª fase do Campeonato Cearense, acumulando impressionantes 13 pontos e um saldo de 31 gols. Esse desempenho colocou-as em posição de destaque e agora se preparam para enfrentar a equipe do Juventus na semifinal, em um jogo único agendado para sábado (25) no CT Ribamar Bezerra.

Com a liderança na fase inicial e o brilho da meia-campista em sua estreia, as expectativas estão altas para o próximo confronto contra o Juventus. Pissaia compartilhou suas esperanças: "Estamos trabalhando bem durante a semana para chegar no jogo, fazer uma excelente partida e sair com a vitória, consequentemente garantindo a vaga para a final", completou a jogadora.