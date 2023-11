Atacante do São Paulo, Mariana projeta jogo de volta da final do Paulistão Feminino

No último domingo (19), o São Paulo venceu o Corinthians, de virada, por 2 a 1 no jogo de ida da final do Paulistão Feminino 2023. Pela terceira vez na história, as equipes se enfrentarão em uma final de Estadual. Nos anos de 2019 e 2021, as Brabas saíram com a melhor e levantaram o título.

Peça fundamental na equipe, a atacante comentou sobre a vantagem conquistada na partida de ida.

“Fizemos um bom jogo na ida, o grupo sabia que era importante sair com a vantagem, mesmo que pequena, para que na partida de volta pudéssemos ter a oportunidade de entrar em campo mais tranquilas” comentou a atleta.

Visando a grande decisão, Mariana comentou a sua expectativa para a partida tendo a oportunidade de levantar o seu primeiro título com a equipe. “Acredito que vai ser uma grande decisão, não tem nada decidido pois sabemos da qualidade da equipe adversária, mas estamos trabalhando muito essa semana ajustando todos os erros que tivemos na última partida para que possamos entrar em campo e dar o nosso melhor” finalizou Mariana.

Na história do confronto são 12 partidas, sendo sete triunfos do Corinthians, quatro triunfos do São Paulo e um empate. Com uma campanha cheia de desafios no caminho, o time Tricolor chegou a grande final com 14 partidas, 10 triunfos, 4 derrotas, 31 gols marcados e 8 gols sofridos.