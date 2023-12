Além do campo: Promessas da base fortalecem amizade e lutam por sucesso no São Paulo

Em um ambiente onde as rivalidades muitas vezes predominam, a história de João Adriano e Brian Carvalhos, promessas do São Paulo, mostra um lado diferente. Alimentados pelo sonho do sucesso no futebol, ambos criaram um laço de amizade forte e, juntos, lutam por um desfecho positivo.

Nascido em Araranguá, Santa Catarina, o meia-atacante João Adriano chegou ao São Paulo aos 14 anos. No começo, sem a família por perto, contou com a ajuda do zagueiro Brian, que estava no time Paulista desde os 8 anos, para adaptação.

“Como a família do João continuou morando em Araranguá, ele acabava indo todos os finais de semana lá para casa, quando éramos liberados pelo clube. Essa rotina durou por dois anos, ele sempre ia para casa minha para não ficar sozinho no CT. Então, isso acabou aproximando a gente. Em 2018 já passamos a ser companheiros de quarto”, comenta Brian.

Foto: Divulgação/São Paulo

Assim como muitos jogadores de base, os dois passaram por diversos desafios, entre triunfos e eliminações. A amizade dos dois também reflete nos resultados dentro de campo. Juntos, já conquistaram com o São Paulo a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil Sub -17.

“A gente passou muita coisa juntos, títulos, vice-campeonatos e eliminações precoces, tudo que a base pode oferecer. E muitas vezes tivemos que um fortalecer o outro para seguir firme em busca dos nossos sonhos. Tenho certeza de que esses desafios fortaleceram ainda mais a nossa amizade”, detalha João Adriano.

Entre os períodos de dificuldade, Brian passou pelo pesadelo que nenhum atleta gostaria de enfrentar: lesão. Porém, no ano passado, sofreu uma lesão de ligamento durante um treinamento e não pode participar da Copinha, o campeonato mais importante para as categorias de base do Brasil.

“Foi muito difícil para mim. Ainda mais que foi próximo da copinha, que é um campeonato que todo mundo quer jogar e que o Brasil todo vê. Mas, graças ao apoio de todo mundo que está perto de mim, eu consegui ir levando dia após dia e mantendo a cabeça no lugar. O João me deu muito apoio durante esse período. Ele até foi me visitar no hospital depois da cirurgia e durante a minha recuperação a gente sempre conversava e ele me dava força”. comentou Brian sobre esse momento complicado.

Agora recuperado da lesão Brian e João projetam seus olhares para o futuro, a dupla compartilha planos ambiciosos para a carreira profissional e quem sabe juntos continuarem construindo uma linda história de amizade dentro e fora dos gramados.

“Ah, assim como qualquer jogador de base, a nossa principal meta é chegar no profissional do São Paulo. E esse é o nosso sonho desde pequenos e o nosso principal objetivo é fazer história com a camisa desse clube gigante”, finaliza João Adriano.

Foto: Divulgação/São Paulo

Neste ano, ambos foram titulares na campanha do vice-campeonato Paulista Sub-20. Ao todo, João disputou 27 jogos, marcou três gols e deu sete assistências. Por conta da lesão, Brian disputou 10 jogos e retomou a titularidade na equipe.