Kemilli exalta renovação de contrato com Corinthians: "Me sinto em casa"

O Corinthians anunciou a renovação de contrato da sua goleira Kemelli, por mais dois anos. A jogadora que joga no time alvinegro desde 2021 e de lá para cá colecionou canecos com a camisa do time do Parque São Jorge.



No começo do ano de 2023, Kemi foi emprestada para a equipe do Cruzeiro, após uma lesão de LCA no ano anterior na final da Supercopa do Brasil diante do Grêmio em Itaquera. A arqueira ficou afastada dos gramados por cerca de 9 meses, ficando das competições no ano de 2022, e na temporada seguinte disputou o Brasileiro pela equipe do Cruzeiro, ficando de fora das fases finais do, por questões contratuais, e pelo confronto ser contra o time do Corinthians, que após a eliminação a mesma retornou ao parque São Jorge sendo campeã Paulista sobre o São Paulo e da Libertadores em cima do rival Palmeiras.

Questionada pela reportagem, Kemilli revelou que se sente em casa e almeja um novo ano melhor.

“Me sinto em casa aqui. É muito bom está em casa. Espero um ano de 2024 melhor que de 2023.”

Foto: Arquivo Pessoal