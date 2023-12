Balanço do Corinthians na temporada de 2023

Chegou-se ao fim mais um ano para o Corinthians no futebol brasileiro. Uma temporada de eliminações precoces, eleição presidencial e também de muitas mudanças em seu cargo técnico.

Início do ano

O Corinthians iniciou 2023 com Fernando Lázaro como seu treinador, o presidente Duílio bancou o analista de desempenho para comandar um novo cargo de muita responsabilidade e pressão no clube. Nesse contexto, o Timão foi eliminado pelo Ituano nas quartas de finais do Campeonato Paulista, em plena Neo Química Arena. Ademais, Lázaro ainda estava no posto de comandante do time no começo da Fase de Grupos da Libertadores, porém pela má posição no seu grupo, saiu do cargo bastante criticado e assumiu novamente a função de analista.

Passagem de Cuca

Após a demissão de Fernando Lázaro, o Corinthians trouxe o experiente Cuca, que apesar de ser um vencedor no futebol, não conseguiu continuar por mais de dois jogos no clube pela pressão por parte da torcida que não aceitava ter ele como treinador. O motivo foi pelo fato que o envolve no caso de uma agressão sexual ocorrida em 1989, na Suíça, no qual, o técnico foi condenado. Mesmo assim, o segundo e último jogo de Cuca no alvinegro paulista ficou muito marcado no ano, partida que valia vaga para as oitavas da Copa do Brasil que resultou na sofrida classificação Corinthiana, nos pênaltis, contra o Remo, em Itaquera. Ainda sobre a polêmica de Cuca, atletas da equipe feminina do Timão também se pronunciaram contra a vinda do treinador.

Com a sua saída, o próximo jogo seria um Dérbi válido pelo Campeonato Brasileiro e quem assumiu o comando apenas para aquele duelo foi o técnico do sub-20 do Corinthians e ídolo pelo Mundial de Clubes de 2012, Danilo Andrade. Naquele confronto, o Palmeiras levou a melhor, com uma vitória por 2 a 1.

Chegada de Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo chegou ao Corinthians em meio à muita confusão, muito pelos fatos relacionados aos técnicos anteriores e também pelo desempenho do elenco em campo. Com Luxa no comando, o Corinthians foi eliminado da Libertadores ainda na Fase de Grupos, deixando de vencer partidas em casa e sofrendo uma sonora goleada contra o Independiente Del Valle. Na Copa do Brasil, mais uma eliminação no ano, derrota no Morumbi para o São Paulo por 2 a 0. Durante o seu tempo de treinador, o Corinthians vendeu duas peças importantíssimas no elenco, o zagueiro Murillo e Róger Guedes. O ponto positivo de Luxemburgo no Time do Povo foi a utilização dos jovens da base, como foram os casos de Gabriel Moscardo, Wesley, Pedro, Felipe Augusto, Biro, Ryan, Giovane e Matheus Araújo. Entretanto, com o seguimento de desempenhos ruins e inúmeros empates, o clube perdeu até a força de sua casa, na qual, a equipe não conseguiu vencer alguns confrontos jogando na Neo Química Arena. Depois desses acontecimentos, não teve outra alternativa a não ser a dispensa de Vanderlei após o jogo de ida da semifinal da Sul-americana que terminou em 1 a 1, no estádio Corinthiano.

Aparição de Mano Menezes

Mano veio com o intuito de recuperar o futebol do elenco, dar confiança aos atletas e, principalmente, tirar o clube do desconforto de estar perto da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em Fortaleza, o técnico viu seu time ser eliminado para o Leão do Pici por 2 a 0, com um desempenho péssimo diante da equipe de Vojvoda. O principal objetivo foi concluído com sucesso, apesar de ser nas últimas rodadas da competição, o Corinthians se salvou do perigo do Z4 do Campeonato Brasileiro e ainda conseguiu uma vaga para a Sul-americana do ano que vem. O time terminou o Brasileirão na décima terceira colocação com 50 pontos.

Eleição Presidencial

Neste ano de 2023, o alvinegro do Parque São Jorge além do sofrimento dentro de campo, também teve preocupações com o setor administrativo. Nessa perspectiva, ocorreu a eleição para novo presidente do clube. O presidente eleito foi Augusto Melo, da oposição, que venceu André Negão, candidato da situação, chapa de Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves. Essa vitória de Augusto foi histórica devido ao fato de que a chapa da situação estava no comando da instituição há 16 anos.

Próximos passos

A diretoria do clube agora reúne-se ao novo presidente Augusto Melo e seus profissionais para conversarem sobre o que será feito adiante para o melhor da instituição. Saídas de atletas experientes já estão sendo confirmadas, renovações de contrato também acontecem e as compras de jogadores que podem agradar o torcedor devem ser feitas a partir do início de 2024.