Atacante Guilherme Roland projeta disputa da Copinha com o São Caetano

Para ele, os adversários farão jogos duros e devem apostar todas as fichas para realizarem a melhor campanha possível, e por isso, o São Caetano deve atuar de forma confiante para não se deixar atrapalhar pelo nervosismo para buscar os resultados positivos.

“A Copinha é uma forte competição e sabemos que serão jogos difíceis, com equipes bem treinadas que farão de tudo para fazer uma boa campanha, mas temos que ser confiantes. Por isso, a preparação tem sido intensa, pois sabemos que o tamanho da competição que tem na base, então a gente vem se preparando para fazer o nosso melhor”, disse.

Mesmo fazendo parte do sub-20, Guilherme já treinou com os profissionais do Azulão e espera que essa experiência possa contribuir de forma positiva para a disputa da Copinha.

“Tive a oportunidade de treinar com o time profissional e claro, com o time sub-20, mas independente da categoria estou sempre procurando fazer o meu melhor para ajudar o grupo. Estamos trabalhando firme para que possamos ir bem na primeira fase, pois a tendência é os jogos ficarem mais complicados a partir do mata-mata”, avalia.

No Grupo 32 e com sede na capital paulista, no Estádio Nicolau Alayon, o São Caetano terá Avaí, Retrô-PE e o Nacional-SP, dono da casa, como adversários da primeira etapa do torneio.

O São Caetano tem estreia marcada na Copinha para o dia 3 de janeiro, uma quarta-feira, quando enfrenta o Nacional-SP, às 13h.