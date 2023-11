Vai pegar fogo! Copinha tem definição de grupos e sedes para 2024

Na noite desta quarta-feira (22), ocorreu o sorteio da Copinha 2024 no Auditório do Ibirapuera. A Federação Paulista de Futebol anunciou os 32 grupos e as sedes da competição. A 54ª edição do campeonato será disputada entre 2 e 25 de janeiro do ano que vem.

O torneio tem 128 times no total, sendo divididos em 32 grupos com quatro em cada. Dois times se classificam em cada grupo e vão para fase de mata-mata (2ª fasa, 3ª fase, Oitavas, Quartas, Semi e Final). Contando com mais de mais de 3.800 atletas que nasceram de 2003 a 2008 para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

O Palmeiras, atual campeão do torneio em que venceu o América-MG por 2 a 1 no Canindé. Se encontra no grupo 24 com Oeste-SP, União ABC-MS e Queimadense-PB. Já o Corinthians que é o maior campeão da competição, está no grupo 10 com Marília-SP, Bangu-RJ e JI-Paraná-RO.

Confira todos os campeões

Corinthians – 10 títulos

Fluminense e Internacional – 5 títulos

São Paulo e Flamengo – 4 títulos

Santos e Atlético-MG – 3 títulos

Palmeiras, Ponte Preta, Nacional-SP e Portuguesa – 2 títulos

América-MG, Juventus-SP, Vasco, Cruzeiro, Guarani, América-SP, Marília-SP, Paulista, Roma-SP, Santo André e Figueirense – 1 título

Todos os grupos da Copinha 2024

Grupo 1 (Tanabi)

Tabani-SP

Vila Nova-GO

Ponte Preta-SP

Atlético Gloriense-SE

Grupo 2 (Catanduva)

Catanduva-SP

Athletico-PR

Portuguesa-RJ

Sparta-TO

Grupo 3 (Bálsamo)

Mirassol-SP

ABC-RN

Sampaio Corrêa-MA

Coimbra Sports-MS

Grupo 4 (Bebedouro)

Inter de Bebedouro-SP

Grêmio-RS

Figeuirense-SC

Serra Branca-PB

Grupo 5 (Franca)

Francana-SP

Botafogo-RJ

Rio Claro-SP

Tiradentes-PI

Grupo 6 (Cravinhos)

Comercial-SP

Chapecoense-SC

Novorizontino-SP

Jacuipense-BA

Grupo 7 (Araraquara)

Ferroviária-SP

São Paulo-SP

Carajás-PA

Porto Vitória-ES

Grupo 8 (Leme)

Lemnse-SP

Ceará-CE

Gama-DF

Rondonense-RO

Grupo 9 (Tupã)

Tupã-SP

Atlético-GO

Guarani-SP

Operário-PR

Grupo 10 (Marília)

Marília-SP

Corinthians-SP

Bangu-RJ

Ji-Parana-RO

Grupo 11 (Assis)

Vocem-SP

Fortaleza-CE

CRB-AL

Castanhal-PA

Grupo 12 (Jaú)

XV de Jaú-SP

Internacional-RS

Velo Clube-SP

Santa Cruz-SE

Grupo 13 (São Carlos)

São Carlense-SP

Fluminense-RJ

Lagarto-SE

São Raimundo-RR

Grupo 14 (Itapira)

Itapirense-SP

Criciúma-SC

Ituano-SP

Atlético-CE

Grupo 15 (Tietê)

Comercial de Tietê-SP

América-MG

Ivinhema-MS

Capital-DF

Grupo 16 (Porto Feliz)

Desportivo Brasil-SP

Santa Cruz-PE

Capivariano-SP

Rio Branco-AC

Grupo 17 (Salto)

Sfera-SP

América-RN

Botafogo-SP

Fast Clube-AM

Grupo 18 (Santana do Parnaíba)

SKA Brasil-SP

Atlético-MG

Floresta-CE

Timon-MA

Grupo 19 (Osasco)

Audax-SP

Flamengo-RJ

São Bento-SP

São José-RS

Grupo 20 (Alumínio)

Sharjah-SP

Náutico-PE

XV de Piracicaba-SP

Trindade-GO

Grupo 21 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá-SP

Bahia-BA

Bragantino-SP

Joinville-SC

Grupo 22 (Taubaté)

Taubaté-SP

Cuiabá-MT

Inter de Limeira-SP

Patriotas-PR

Grupo 23 (Itaquaquecetuba)

Aster Brasil-SP

Sport-PE

Sandro André-SP

Cruzeiro-AL

Grupo 24 (Barueri)

Oeste-SP

Palmeiras-SP

União ABC-MS

Queimadense-PB

Grupo 25 (São Bernardo do Campo)

EC São Bernardo-SP

Juventude-RS

Portuguesa Santista-SP

Conquista-BA

Grupo 26 (Diadema)

Água Santa-SP

Santos-SP

Nova Venécia-ES

Remo-PA

Grupo 27 (Suzano)

União Suzano-SP

Goiás-GO

Portuguesa-SP

Madureira-RJ

Grupo 28 (Mogi das Cruzes)

União Mogi-SP

Cruzeiro-MG

Nova Mutum-MT

Capital-TO

Grupo 29 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Vasco-RJ

Potyguar-RN

Macapá-AP

Grupo 30 (Ibrachina - São Paulo)

Ibrachina-SP

Vitória-BA

CSA-AL

Picos-PI

Grupo 31 (Juventus - São Paulo)

Juventus-SP

Coritiba-PR

Monte Azul-SP

Canaã-DF

Grupo 32 (Nacional - São Paulo)

Nacional-SP

Avaí-SC

São Caetano-SP

Retrô-PE