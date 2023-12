Matheus Serafim comemora bons números na temporada e projeta 2024 pelo São José-SP

O São José/SP segue se preparando para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. A estreia está programada para o dia 17 de janeiro, contra o Noroeste, dentro de casa.

Um dos remanescentes da equipe da atual temporada, o atacante Matheus Serafimjá está confirmado no elenco para 2024.

“Feliz por ter permanecido e por poder continuar escrevendo uma história bonita com a camisa do São José. É um clube que me recebeu muito bem e que pude realizar um bom trabalho em 2023. Espero poder ampliar esses números”, avaliou Serafim.

Em 2023 o atacante ultrapassou a marca de 100 jogos na carreira (112 no total), igualou o número de jogos em uma só temporada, que foi de 28, além de ter sido a temporada com o maior número de gols na carreira até aqui, com cinco tentos anotados.

“Foram cinco gols e seis assistências na temporada. Números bastante positivos e que quero tentar superar em 2024. A ideia é estar evoluindo sempre para ajudar o São José/SP nas conquistas dos seus objetivos”, finalizou o jogador, que foi vice-campeão da Copa Paulista, conquistando a vaga na Série D em 2024.