Ibrachina pressiona e garante a vitória por virada nos minutos finais

Ibrachina e CSA se enfrentaram no jogo de estreia pela copa São Paulo Júnior, jogo que acaba 2 a 1 para os dragões da Mooca, com gol de Jucelio e André para o #Ibrachina. A equipe alagoana teve gol contra do zagueiro André.

Com intensidade nos minutos iniciais, Ibrachina mostra protagonismo, e bastou apenas 4’ minutos para abrir o placar. Em bola parada, com lançamento para a pequena área, o goleiro azulinho faz a defesa, mas o Jucelio estava atento e bem posicionado direcionou a bola em rebote ao gol e abriu o placar. A partir disso o jogo começou a se equilibrar com partidas perigosas do CSA, que correu atrás do resultado, e em um movimento de bola parada, arrisca a gol, o zagueiro adversário tentar tirar o perigo, porém, perde o tempo de bola e faz contra seu patrimônio.

Segundo tempo moldado por substituições importantes para os dragões da Mooca, onde teve as melhores chances, enquanto o azulinho se defendia atentamente. Acreditando até o fim, nos acréscimos, em um lance de fora da área André chuta no canto esquerdo do gol, e consegue dar a vantagem para o Ibrachina.

Ibrachina embarca na copinha com o pé direito, e já garante vitória com emoção na sua estreia. Com o saldo de gols (2) passa o colossal, e atinge a liderança.

Próximos jogos: Ibrachina encara o Picos 07/01 as 08h45 e o Vitória 10/01 as 13h00.

Csa encara o Vitória 07/01 as 10h45 e o Picos 10/01 as 10h45