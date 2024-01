Criciúma vence Ituano em jogo de dez gols e avança para próxima fase da Copinha

Em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (6), o Criciúma conseguiu uma vitória diante do Ituano com o placar de 6 a 4 e garantiu vaga para a próxima fase.

Criciúma dominou primeiro tempo, mas não conseguiu construir vantagem

A partida começou com o Criciúma partindo mais para cima e quase abrindo o placar com ótimo lançamento para Lyra finalizar, mas o atacante falhou no domínio com a bola e foi desarmado no momento do chute.

O Ituano respondeu na sequência com Zé Carlos chutando na grande área, mas Kauã espalmou para escanteio. Na sequência, o Tigre voltou a responder e colocou pressão em cima do adversário abrindo o placar em cobrança de escanteio. Aos 7', Erick recebeu e marcou o primeiro.

Kauã garantiu duas boas defesas ao evitar os gols de Felipe Fonseca e Clemente aos 21', no chute do atacante e no rebote com o meio. O Ituano esbarrou no goleiro e o Criciúma ampliou cinco minutos depois com Vitor Henrique invadindo a área, driblando a marcação e concluindo com enorme categoria.

No entanto, mesmo com o controle total na sequência do primeiro tempo, o Tigre acabou sofrendo gol nos acréscimos. Aos 48', Clemente aproveitou saída de bola do goleiro Kauã e avançou na área para deixar o placar em 2 a 1.

Segundo tempo marcante com sete gols

Logo no início do segundo tempo, o Ituano partiu para cima da equipe catarinense e a pressão deu resultado com apenas oito minutos. Clemente cruzou na área e o zagueiro Matheus Rocha testou firme deixando o jogo em 2 a 2.

A partir deste momento tivemos uma enorme "trocação" entre as equipes. Aos 10', Felipe Fonseca passou para Clemente chutar no canto direito e marcar o gol da virada para o Ituano, aproveitando o momento em que os espaços estavam mais abertos.

O Criciúma voltou a controlar mais a posse de bola, mas buscou o empate apenas aos 30' depois que Capella fez a jogada individual e finalizou no fundo do gol. Três minutos depois, o Tigre voltou à vantagem no placar graças à liberdade absoluta de Pett, recebendo e concluindo com facilidade.

Na marca dos 40', tivemos o quinto gol do Criciúma com Erick chutando de fora e marcando um golaço. O Ituano ainda conseguiu responder e Felipe Alves recebeu cruzamento para deixar o placar em 5 a 4 nos minutos finais da partida.

Porém, aos 44 minutos do segundo tempo, os catarinenses enfim conseguiram assegurar a vitória com o atacante Capella, recebendo passe em profundidade no sexto gol do Criciúma.

Ipariense e Atlético-CE se complicam

No primeiro jogo da segunda rodada pelo grupo, Itapirense e Atlético-CE empataram sem gols e se complicaram de vez pensando em classificação para o mata-mata da Copinha pois as duas equipes seguem com nenhuma vitória na fase de grupos.

Classificação e jogos

Com essa vitória, o Criciúma foi a 6 pontos na liderança do grupo e agora lutará para manter a primeira colocação da chave contra o Ituano, que aparece na vice-liderança com 3 pontos. O clube paulista ainda precisa garantir a sua classificação pois Itapirense e Atlético-CE estão com 1 ponto cada.

Na rodada final da fase de grupos, o Ituano enfrentará o Atlético-CE a partir das 13h, enquanto o Criciúma terá pela frente a Ipariense a partir das 15h15. Os dois jogos serão realizados na terça-feira (10).