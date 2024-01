Vitória supera Picos na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Vitória e Picos se enfrentaram na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O rubro-negro da Bahia estreou com trinufo, vencendo o adversário por 1 a 0. O confronto aconteceu na Arena Ibrachina e marcou o início do grupo na competição.

Com as melhores oportunidades, o Vitória desde o minuto inicial propôs o jogo, buscando Lawan e Luis Miguel como boas opções para finalizações. Com uma defesa que se recompunha com facilidade, o time colossal foi dificultando a posse de bola do Zangão, que protagonizava um ataque lento e pouco perigoso ao goleiro Davi.

No entanto, a bola decisiva não veio dos atacantes, mas sim do zagueiro Andrei, que com pouco mais de 2 metros de altura, estava muito bem posicionado em bola parada. Ele não precisou de muito para balançar as redes e abrir o placar para o Leão do Barradão já nos acréscimos.

Na segunda etapa, o Vitória perdeu intensidade e o Picos se reorganizou defensivamente, chegando a incomodar com algumas finalizações. Com boa criação pelo meio-campo, ficou claro que o problema da equipe piauiense estava na hora de finalizar, já que desperdiçava boas oportunidades e, no terço final do campo, tinha pouca segurança para arriscar. Apesar de um jogo mais aberto e da busca do Zangão, a falta de capricho nas finalizações resultou nos 3 pontos para o Vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Iniciando com saldo positivo, o Vitória lidera o 30º grupo da Copinha e aguarda o resultado de Ibrachina x CSA para a classificação. O Vitória vai enfrentar o CSA no dia 07/01 às 11h00 e o Ibrachina no dia 10/01 às 13h00. O Picos enfrentará o Ibrachina no dia 07/01 às 8h45 e o CSA no dia 10/01 às 10h45.