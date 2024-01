Com jogador a menos, Vitoria empata com o CSA, e deixa classificação na Copinha em aberto

Em disputa pela segunda rodada da copinha, CSA e Vitoria empataram, em um jogo com pouca criação. Definidos pelo 30° grupo, a classificação fica em aberto, e esperam o resultado de Ibrachina x Picos.

Primeiro tempo proporcional para o CSA, após a expulsão do jogador do Vitória, Andrei ao 12’, a postura do colossal mudou, e precisou abdicar de um posicionamento ofensivo, para priorizar a sua linha defensiva, vivenciando alguns contra-ataques. O time alagoano por outro lado, foi firme no ataque, e conseguia pelo meio de campo protagonizar nessa primeira etapa, o problema estava no último toque, apesar de boas chances, não conseguiu alterar o placar.

Por ter um jogador a mais, a expectativa era de um azulino mais ativo e promissor nessa segunda etapa, conseguindo moldar melhor em campo. No entanto, não foi isso que aconteceu. Mesmo com pouco fôlego, o colossal incomodou, e se mostrou melhor distribuído para jogo. A mão do técnico pode ter pesado positivamente para o Vitória, e contribuído para esse resguardo. Um jogo fácil de ser analisado, o rubro-negro se baseava em contra-ataques e tentando a medida que ainda tinha ar nos pulmões. Já o CSA, criava boas jogadas nos minutos iniciais, buscando sempre o ataque, contudo, a finalização deixava a desejar. Em resumo, o CSA não conseguiu manter a intensidade, enquanto o Vitoria, não sabia mais por onde criar e se segurou por onde deu.

Dia 10/01 começa a terceira fase, Vitoria encara o Ibrachina as 13h00, atual líder. E CSA encara o Picos, as 10h45.