Em rodada emocionante da Copinha, São Paulo e Ferroviária vencem e se classificam para o mata-mata

Em uma rodada repleta de emoções, São Paulo e Ferroviária venceram na Copa São Paulo de Futebol Júnior e se mantiveram nas cabeças do grupo 7, com seis pontos cada e vaga garantida no mata-mata do maior torneio de base do país. Porto Vitória e Carajás seguem sem somar pontos e dividem as duas últimas posições.

Ferroviária x Porto Vitória

A Ferroviária está praticamente classificada para a segunda fase da Copa SP de Futebol Júnior 2024. Na tarde deste sábado, no jogo de abertura da segunda rodada do Grupo 7, a Ferrinha goleou o Porto Vitória, do Espírito Santo, por 4 a 0, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. A Locomotiva abriu boa vantagem por três gols no primeiro tempo ao marcar com Klayver, Darlisson e David Braw. Na etapa complementar, Fubá fechou a vitória dos donos da casa.

São Paulo x Carajás

O Carajás supereendeu a todos e abriu 2 a 0, com Valdivia e Davi, nos primeiros 19 minutos e foi melhor do que o São Paulo em boa parte da partida deste sábado, na Arena Fonte Luminosa, mas não evitou a virada. Depois de sair perdendo, o Tricolor venceu o adversário por 3 a 2 e se classificou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do triunfo são-paulino foram marcados por Faisal, Caio e Palmberg.

Próximos passos

O Grupo 7 da Copinha volta a atividade na próxima terça-feira (09). O Porto Vitória encara o Carajás, às 17h. Logo depois, às 19h15, Ferroviária e São Paulo medem forças. Ambas as partidas acontecem na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.