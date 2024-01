Criciúma arranca virada histórica contra a Itapirense e segue 100% na Copinha

O Criciúma fechou a sua participação na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória diante da Itapirense por 4 a 3 em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos.

Os primeiros minutos foram pouco movimentados com o jogo travado no meio-campo principalmente pelo fato do Tigre utilizar equipe reserva por conta da classificação antecipada, contando apenas com o lateral-esquerdo Hiago como titular.

Aos 24 minutos de jogo, a Itapirense surpreendeu e abriu o placar com André Santos. Contudo, a resposta do Criciúma foi rápida e Lyra conseguiu o empate antes do término do primeiro tempo.

Diferentemente do primeiro tempo, a etapa complementar foi muito movimentada. Logo aos 4', Bruno acabou sendo expulso após dividida com André Santos e deixou o Criciúma com um a menos. Dois minutos depois, Gabriel Planta arriscou de longe e deixou a Itapirense novamente na liderança do placar.

O Criciúma mais uma vez buscou a resposta rápida pois Pett sofreu pênalti aos nove minutos e Lyra deixou a sua marca novamente e o placar ficou em 2 a 2. Aos 14', o zagueiro Jackson cometeu pênalti o tocar com a mão na bola para bloquear finalização e também foi expulso, despertando um momento de revolta para a equipe catarinense. Após minutos de paralisação, a Itapirense não aproveitou e desperdiçou a cobrança penal.

Com dois jogadores a menos, os catarinenses se fecharam e conseguiram o terceiro gol mesmo com dois jogadores a menos. O volante Eliel saiu do banco e virou a partida aos 30 minutos para o Criciúma.

A Itapirense conseguiu buscar o empate aos 38 minutos após gol de escanteio, mas o Criciúma foi heroico e Eliel sofreu mais um pênalti aos 45 minutos, com Pett convertendo e garantindo a vitória do Criciúma mesmo com dois jogadores a menos.

Classificação e jogos

Mais cedo, o Ituano confirmou o seu favoritismo e venceu o Atlético-CE por 2 a 1, resultado que acabou eliminando as chances do Itapirense de conseguir vaga para a segunda fase antes mesmo do apito inicial.

Com a vitória, o Criciúma fechou o Grupo 14 na liderança com nove pontos na liderança isolada. O Ituano garantiu a segunda vaga do grupo para o mata-mata com seis pontos. Itapirense e Atlético-CE foram eliminados com um ponto cada.

Criciúma e Ituano enfrentarão na segunda fase os adversários que saíram do Grupo 13. O clube catarinense enfrentará o São-Carlense, enquanto o os paulistas terão pela frente o Fluminense.