Com três de Hugo, SKA Brasil atropela Timon-MA por 7 a 0 na Copinha

O SKA Brasil goleou a equipe do Timon-MA por 7 a 0, na tarde deste domingo (7), pelo Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rolou às 17h, no estádio Gabriel Marques da Silva, casa da equipe paulista. O destaque da partida foi o meia Hugo, que guardou três gols, os demais foram marcados por Razera, Jhon, Pedrinho e Café.

Com um começo fraco tecnicamente, o jogo começou bem disputado, porém, logo o SKA assumiu as ações e controlou a partida até o final.

O clube maranhense pouco produziu e, já na metade do segundo tempo, desistiu de jogar.

SKA na frente

A equipe do SKA quase abriu o placar logo aos 24 segundos de jogo com Shoma, que recebeu de costas e teve espaço para ajeitar e finalizar da intermediária, mas a bola passou ao lado do gol.

Com intuito de saírem em velocidade, os dois times ficavam pouco com a bola. Os lançamentos, aéreos e rasteiros, quase sempre saíram “quadrados”.

O primeiro gol da partida saiu aos 16 minutos, com Hugo. Após uma boa troca de passes da equipe do SKA, a bola chega na direção de Hugo, que faz o corta-luz, e Razera faz o passe na frente. Na cara do gol, o meia só precisou tocar no canto do goleiro Rubens.

Pouco tempo depois, Razera aparecia novamente para finalizar em um cruzamento na altura da primeira trave, mas manda pra fora.

O time paulista aproveitou a pressão exercida e marcou o segundo gol com Razera, que aproveitou o cruzamento rasteiro e se lançou de carrinho para finalizar, aos 26.

O Timon praticamente não saía do campo de defesa, a equipe passou quase todo o primeiro tempo sem conseguir atacar. A boa chance saiu dos pés de Marcony, que recebeu o lançamento e disputou com a defesa na corrida. O goleiro Pedro Cruz saiu do gol, o atacante aproveitou e tocou antes na bola, mas ela saiu devagarzinho para fora.

A Águia ficou perto de marcar o terceiro do SKA saiu da cabeça de Shoma, o atacante apareceu na segunda trave esperando o cruzamento, mas pegou mal na bola e, quase debaixo da trave, mandou para fora.

Ao final do primeiro tempo, o time maranhense chegou mais à frente principalmente por causa do atacante Caça Rato, mas ainda sem oferecer perigo ao Papagaio.

Goleada

Na primeira grande chance do segundo tempo, Razera recebeu a bola na frente e saiu na cara do gol, mas o goleiro Rubens fez uma incrível defesa para evitar o terceiro da equipe adversária.

Apenas três minutos depois, Hugo soltou uma verdadeira bomba e não deu chances para o goleiro do Timon.

Já sem se importar com o placar, o Timon, assim como na partida contra o Atlético-MG, a equipe jogou mais leve, e conseguiu chegar mais vezes no campo de ataque e também oferecer perigo ao gol do SKA. Em uma das tentativas, Marquinhos quase diminuiu após um contra-ataque, seria um golaço, mas a bola saiu.

Por volta dos dez minutos, a partida ficou lá e cá, mas antes mesmo dos 15, os donos da casa voltaram a ter o domínio da partida.

Pela terceira vez na partida, Hugo apareceu e marcou seu terceiro gol no jogo e também o quarto da Águia. Ele recebeu na entrada da área e finalizou aos 35.

Os paulistas seguiam no ataque e pressionando a equipe do Maranhão. Poucos minutos depois, Jhon marcou e fechou o placar no estádio Gabriel Marques da Silva.

Com o time já abatido em campo, o Timon sofreu o sexto e o sétimo gol, marcados por Pedrinho e Café, que fechou o placar.

E agora?

Com a segunda derrota na competição, a equipe do Timon foi eliminada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sem ao menos marcar um gol na competição. O clube volta a jogar na quarta-feira (10) contra o Floresta.

O SKA, agora aguarda o último jogo, contra o Atlético, na quarta-feira, para saber se passa para a segunda fase do torneio. A equipe chega aos 3 pontos e fica com a liderança parcial do Grupo 18.