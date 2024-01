Crystopher, reforço do Boavista-RJ, expõe primeiras impressões sobre o clube e fala sobre a pré-temporada

Após anunciar a chegada de um novo treinador e de inúmeros reforços, o Boavista-RJ vive grandes expectativas para o Campeonato Carioca. Uma dessas contratações, o meio-campista Crystopher comentou sobre suas primeiras impressões e demonstrou animação em relação a principal competição do clube nesta temporada.

"Impressão muito boa desde o primeiro momento. Fui muito bem recebido por todo o grupo e por toda a comissão, o que me deixou à vontade para dar meu máximo nos treinamentos e em campo. A equipe está aproveitando os jogos-treino para consolidar algumas ideias de jogo e pegarmos o entrosamento necessário para chegarmos preparados para o Carioca. Vem coisa boa", disse Crystopher.

O primeiro compromisso oficial do Verdão de Saquarema será contra o Vasco, em São Januário, na quinta-feira (18), às 19h30. O meia de 25 anos também falou sobre a pré-temporada.

"A pré-temporada está sendo realizada com bastante empenho e qualificação. Apesar de ter pouco tempo aqui, é nítido que, tanto a comissão técnica, quanto o grupo estão dando o máximo todos os dias. A estrutura e o staff do clube nos motivam nessa busca. Me sinto motivado com essa oportunidade e, com certeza, vamos com tudo no Estadual para alcançar os objetivos do clube", finalizou o atleta.

Crystopher fez parte da ótima campanha do Criciúma na temporada passada. Seu ex-clube conquistou o título Catarinense, além do acesso à Série A. O jogador somou 32 jogos disputados, sendo 15 destes pela Série B, um gol e uma assistência neste período. De acordo com a plataforma de análises Wyscout, o atleta obteve 78% de aproveitamento em dribles e 77% em relação aos passes.