Em estreia no futebol gaúcho, Marcinho projeta temporada vitoriosa no Brasil de Pelotas

O polivalente Marcinho possui um novo desafio em 2024. Nesta temporada, o jogador irá defender a camisa do Brasil de Pelotas em sua primeira experiência no futebol do Rio Grande do Sul.

Diante disso, o atleta ressaltou quais são as suas expectativas com a camisa da equipe de Pelotas.

"Espero ter uma temporada marcante, assim como foi a passada. Se Deus quiser será mais uma temporada de conquistas e que possa continuar proporcionando uma ascensão profissional". - afirmou.

Vindo de um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário, o jogador que pode atuar tanto no meio de campo como na lateral-direita, também falou da importância dessa última conquista visando os próximos passos da carreira.

"A motivação é viver novamente momentos vitoriosos. Espero conseguir trazer a experiência dessa última conquista para dentro do nosso dia a dia de trabalho e, assim, trazer algo que possa agregar junto aos meus companheiros." - relatou o atleta.

Com passagens por times de diferentes Estados, Marcinho irá debutar no futebol gaúcho nesta temporada. Uma experiência única e que reserva muitos desafios, como o próprio ressalta.

"As referências sempre foram boas em relação ao Campeonato Gaúcho, pois se trata de uma disputa bastante equilibrada. A expectativa que tenho é de fazer uma grande competição com a tradicional camisa do Xavante." - explicou Marcinho.

O primeiro compromisso do Brasil de Pelotas no Estadual está previsto para o sábado (20/01). Dia em que recebe a visita do Novo Hamburgo no Bento Freitas.