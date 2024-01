Reforço para a lateral esquerda, Abraão fala sobre preparação do Galo Maringá para o Paranaense

O Galo Maringá segue na sua preparação para o estadual e nesta quinta (11), encara o Cianorte, pelo Torneio Paraná de Verão, valendo o terceiro lugar da competição. Reforço da equipe, o lateral Abraão falou sobre a decisão e também sobre a preparação da equipe para o paranaense.



“É um jogo muito importante, será o nosso último confronto antes da estreia do Paranaense, vamos enfrentar uma equipe qualificada e é válido fazer um bom resultado para irmos confiantes e preparados para nosso primeiro jogo no estadual. Será uma partida pegada, difícil, mas com certeza faremos nosso melhor em campo”, disse sobre a partida contra o Cianorte.



“As minhas expectativas são as melhores possíveis, tanto individualmente quanto coletivamente. Espero conseguir ajudar em campo e continuarei dando meu máximo nos treinamentos para isso. Nossa preparação está sendo muito proveitosa, pegamos uma sequência boa de amistosos e um torneio quadrangular. Acredito que vamos fazer uma boa competição e alcançar todos os objetivos do clube na temporada. O grupo é muito qualificado e com certeza podemos desempenhar um bom futebol em campo”, acrescentou sobre a preparação.