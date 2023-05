Em busca de um novo clube, Ravanelli revela: “Pretendo iniciar uma nova fase”

Atualmente no Cianorte, o contrato de Ravanelli terá fim no dia 31 de maio e não renovado. Ambas as partes decidiram por não estender o vínculo e, por isso, o meia de 25 anos está em busca de uma nova equipe.

Segundo o atleta, existem algumas conversas e sondagens em andamento, mas ele não deixou claro se são clubes nacionais ou estrangeiros.

“Hoje estou aguardando um novo destino. Existem conversas, sondagens e, tudo dando certo, em breve pretendo estar iniciando uma nova fase em um novo clube”, afirmou o meia.

Foto: Divulgação / Cianorte

Ravanelli tem uma boa bagagem em sua carreira. Com 25 anos, o meia foi revelado pela Ponte Preta e se transferiu para o Akhmat Grozny, da Rússia. Voltando ao Brasil, passou por Athletico, Chapecoense, São Bernardo e Cianorte.

“A experiência, mesmo que ainda novo, sempre irá somar na minha carreira. Existem situações no futebol que a experiência ajuda bastante nas tomadas de decisões. Chegando em um novo clube, todos podem esperar um profissional extremamente determinado e focado nos objetivos traçados, entregando técnica e vontade dentro de campo”, disse Ravanelli.

O meia ainda completou falando o que ele ainda pretende alcançar nessa temporada de 2023: “Eu sempre busco entregar o meu melhor para o clube que estou defendendo e isso não irá mudar nunca. Pretendo ter mais uma boa passagem em um novo clube ainda esse ano”, finalizou.