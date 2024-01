Criciúma vence São-Carlense e avança à terceira fase da Copinha

O Criciúma conseguiu superar o São-Carlense nesta sexta-feira (12), vencendo por 2 a 1, e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior em um roteiro dramático que incluiu dois pênaltis desperdiçados.

São-Carlense busca empate importante no fim do primeiro tempo

Desde o início da partida, o Criciúma controlou a posse de bola e demonstrou maior ímpeto ofensivo, oferecendo risco constante com diversas finalizações contra o adversário. Contudo, mesmo com volume de ataque, faltou pontaria em boa parte da etapa inicial.

No entanto, o adversário apostou completamente no sistema defensivo e não se aventurou nos contra-ataques nas poucas oportunidades que surgiram.

Aos 33', o Criciúma ganhou um pênalti depois que a bola resvalou no braço de um marcador dentro da grande área em uma finalização de fora da área. Hiago parou no goleiro na cobrança, mas aproveitou o rebote para abrir o placar.

O São-Carlense tentou sair mais em contra-ataques e acabou criando perigo através da bola aérea. Desta forma, saiu o gol de empate nos acréscimos, com o zagueiro Pedro Manoel subindo muito alto para empatar antes do fim do primeiro tempo.

Criciúma busca vitória apostando na bola longa

Diferentemente da etapa inicial, os paulistas saíram mais para o ataque no início do segundo tempo, criando duas chances muito perigosas para buscar a virada, novamente apostando no jogo aéreo.

O Criciúma tentou reagir controlando novamente a posse de bola após o ímpeto inicial do São-Carlense, mas desta vez não produziu a mesma quantidade de finalizações, arriscando muitas jogadas de bola longa.

Insistindo na bola longa, o Criciúma conseguiu marcar o gol da vitória aos 30 minutos do segundo tempo. Hiago recebeu um lançamento e invadiu pelo corredor esquerdo para bater cruzado. João Victor segurou, mas acabou soltando a bola, e Kauan Dalmoro concluiu no rebote.

O São-Carlense mais uma vez apostou na jogada aérea para tentar um novo empate na reta final e marcou um gol anulado por impedimento nos acréscimos. Antes do apito final, o Criciúma teve mais um pênalti a favor, mas desperdiçou e não ampliou a vitória.