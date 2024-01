Conheça Juan Sforza, volante especulado no Vasco

Juan Sforza vem tendo o seu nome especulado no Vasco da Gama desde ontem. Desconhecido do torcedor médio aqui no Brasil, Juan é muito bem quisto em Rosário, na Argentina, cidade do clube que defende desde os 13 anos: Newell's Old Boys.

Ninguém melhor para falar de Juan do que alguém que o acompanha. Pensando nisso, trouxemos depoimentos de dois setoristas do clube argentino.

Conversamos com Agustín Malvestitti e Hernán Cabrera. Comecei o papo com os dois perguntando sobre como tem jogado Sforza.

Como tem jogado Juan pelo Newell's?

Agustín me disse que Juan tem se destacado pelo seu grande desempenho pelo Newell's. Ele também me contou que Juan estreou pelo time principal muito jovem e já passou das 100 partidas profissionais.

Agustín conta que, há dois anos e meio, Juan é titular constante da equipe. No ano passado viveu uma turbulência, pois a equipe como um todo esteve mal, não foi o ano que todos esperavam.

Já o 2022 dele foi um ano incrível para ele. Sempre se destacou pela forma de trabalhar, pela maneira inteligente de jogar futebol e pelo desempenho que sempre tem.

Segundo Agustín, tamanha é essa consistência que, mesmo tendo um ano abaixo em 2023, era sempre convocado para as seleções de base da Argentina.

"Foi chamado para o time sub-20 e para o time sub-23. Neste ano, também esteve treinando com o time sub-23, que é treinada por Javier Mascherano."

"Ele fará parte do time que disputará o pré-olímpico, no final do mês. Lá, ficaremos de olho como se sairá, mas é um jogador muito interessante."

Por fim, Agustín fala um pouco sobre o posicionamento dele em campo:

"É um volante central, que quando surgiu no time era um meia central, mas foi sendo recuado aos poucos. Pode desempenhar como meia central também, mas sua posição principal é a de volante."

Já Hernán me contou que Juan é uma das grandes promessas da instituição atualmente.

Também contou que Juan passou por todas as seleções de base da Argentina e que atua, principalmente, como volante pela direita.

Ele também me disse que Juan tem muita qualidade técnica e boa chegada ao ataque.

Me contou que nesse último ano foi o seu primeiro como único volante central da equipe e isso o fez amadurecer bastante.

Como é o temperamento de Juan Sforza?

Agustín disse:

"É uma pessoa tranquila, um jogador muito respeitoso. É de pensar e depois agir, pouco impulsivo."

Hernán me contou o seguinte:

"É um jogador maduro, apesar da idade. É quase um técnico dentro de campo, orienta seus companheiros. Mesmo muito jovem, já vestiu a braçadeira de capitão no Newell's e também a vestiu algumas vezes nas seleções de base."

Juan já é um jogador pronto ou ainda precisa se aperfeiçoar?

"Obviamente tem alguns aspectos para aperfeiçoar, mas é um jogador muito inteligente que há 3 anos atua como titular no Newell's.

Tem coordenação, tem boa técnica e é bom distribuindo jogo. Ainda falta um pouco de velocidade e precisa melhorar nos lançamentos." contou Agustín.

Qual a expectativa para Juan Sforza?

Agustín contou o seguinte:

"Já é esperado que Sforza seja vendido. Não saiu na última janela, apesar de ter recebido propostas da Itália e da Espanha. A diretoria o convenceu a ficar mais um ano na época."

Ele completou dizendo:

"Agora já é o momento de sair, é o momento de dar um salto na sua carreira e jogar no Vasco, no futebol brasileiro.

Na seleção, a expectativa é bem grande. Está jogando na sub-23, fará parte do pré-olímpico."

Como é a sua condição física?

Agustín contou o seguinte:

"Não sofreu nenhuma lesão grave, mas no ano passado teve uma torção de tornozelo.

Em 2022 também sofreu uma torção e nos anos anteriores sofreu com uma pancada no joelho, nada demais."

Hernán acrescentou, dizendo:

"Jogou praticamente o ano todo como titular, teve poucos jogos fora."

