Com passagens por Portugal e Arábia Saudita, Jefferson Santos acerta com o Goiânia

O volante Jefferson Santos acertou a sua volta ao futebol Goiano. Natural de Goiânia, o jogador assinou contrato com o Goiânia e disputará o estadual pela equipe da capital. O jogador chega com bom ritmo de jogo, pois deixou recentemente o Al Qaisoma, equipe da Arábia Saudita, na qual era titular absoluto.

Jefferson celebrou o acesso com o Goiânia e revelou os motivos que o fizeram acertar com o clube.

“Muito feliz com esse acerto com o Goiânia. Chego muito motivado para poder ajudar a equipe no que for necessário. Estava na Arábia Saudita, mas tive que voltar ao Brasil, porque a minha esposa está grávida e preciso estar próximo dela nessa reta final de gravidez, aí o surgiu o interesse do Goiânia, aceitei e estou muito feliz. Algumas equipes de Portugal também me procuraram, mas optei por defender o Goiânia e espero ser muito feliz aqui”, disse.

Aos 30 anos, Jefferson tem grande experiência. Além de atuar de volante, o jogador também atua como zagueiro. Em 2022, Jefferson defendeu o Iporá e entrou em campo 23 vezes. O defensor falou sobre a expectativa para a disputa do estadual.

“O campeonato Goiano tem grandes equipes e excelentes jogadores. Sabemos que para chegar entre os primeiros, precisamos estar muito bem preparados. O nosso time tem feito uma boa preparação, cheguei recentemente, mas já percebi que o grupo é muito forte, jogadores compromissados e que têm o objetivo de conquistar grandes coisas com a camisa do Goiânia”, concluiu.