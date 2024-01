Nas penalidades, Botafogo-SP vence Sfera e passa para oitavas da Copinha

Na tarde desta segunda-feira (15), o Botafogo-SP venceu o Sfera nos pênaltis, por 4 a 3, após placar zerado no tempo normal e está classificado para as oitavas de final da Copinha, no estádio Amadeu Mosca, em Salto.

Sem grandes emoções

O jogo não começou com grandes emoções, o Sfera optou por estudar o adversário e tentar se encaixar nos seus erros. Já o Botafogo ficava com a bola, mas não conseguia transformar a posse em chances reais de gol. Aos 47, a pintou uma baita oportunidade pra pantera em um cabeceio do Thalles em que a bola passou raspando, mas não entrou.

Na volta do intervalo, o Sfera continuou sem dar espaços e o Botafogo tinha volume de jogo, mas faltava pontaria. Aos 10, o volante Tortello finalizou com muita categoria, mas parou no travessão. Na sequência, Carlos Eduardo se antecipou ao zagueiro e cabeceou com perigo. No fim, com zero a zero no placar, o árbitro decretou penalidades máximas.

Os pênaltis

Após muita conversa e incentivos dos comandantes, tudo pronto para cobrança, os cinco primeiros batedores converteram bem as cobranças para ambas equipes. Hanna, Carlos Eduardo e César para o Botafogo. Bandaró e Werneck para o Sfera.

Mas, veio um impasse na sequência, quando Brenno defendeu a cobrança de Icaro e João Costa aumentou a vantagem do Botafogo. Em seguida, Guilherme fez o terceiro gol do Raio dando esperanças para o time da casa. Zé Lúcio poderia fechar a série, mas chutou para fora. Léo poderia empatar tudo, porém também parou em Brenno e o pantera confirmou a vaga.

Mas, e como fica?

O Botafogo-SP aguarda o vencedor de Flamengo x São José-RS que se enfrentam às 21h30, em Osasco. A Federação Paulista vai confirmar data e local.