Líder do grupo A do Campeonato Potiguar, com sete pontos ganhos em três jogos disputados, o América-RN tem outro ponto a celebrar até aqui na competição. Nas três partidas disputadas, o Alvirrubro ainda não sofreu gol e é a única equipe no campeonato que ainda não foi vazada. Titular em todos os jogos, o zagueiro Rafael Jansen destacou a força defensiva do time e ressaltou o empenho de todos.

“Lógico que é muito bom não sofrer gols, isso já nos garante pelo menos um empate. Para quem joga na defesa, além da vitória, ficamos felizes em não sofrer gols. Mas, esse é um trabalho de toda a equipe e não apenas de quem joga na defesa. Temos um time muito compacto, todos ajudam na marcação, então isso é um mérito de todos os jogadores e da comissão”, disse.

Com quatro equipes em cada grupo e jogos de ida e volta, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais. Líder do seu grupo, o América tem pela frente, na próxima quinta-feira (25), o Globo. Caso o Alvirrubro consiga os três pontos e o Santa Cruz vença o Potyguar Seridoense, o América-RN garantirá a sua vaga com duas rodadas de antecedência. Rafael Jansen projetou o duelo com o Globo e falou sobre a possibilidade de uma classificação antecipada.

“Vamos enfrentar um grande adversário, o Globo tem um bom time e, com certeza, vai nos trazer grandes dificuldades. Estamos nos preparando para esse jogo e o nosso foco é total nele. Sabemos da possibilidade de uma classificação antecipada, mas o nosso propósito é primeiro conquistar a vitória. Se conseguirmos a vaga, com certeza, vamos celebrar, mas o nosso primeiro foco é na partida contra o Globo”, concluiu.

O América-RN e Globo se enfrentam na próxima quinta-feira (25), às 15h, na Arena América, em Parnamirim-RN.