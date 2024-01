Santa Cruz leva gol no fim e perde sua invencibilidade na competição

O jogo que se iniciou hoje (07) as 13 da tarde no estádio Ernesto Rocco, o Santa Cruz perdeu para equipe do Capivariano e deixou o grupo 16 ficou bem embolado para a última rodada.

Com um início de jogo bem movimentado e pegado a equipe do Santa Cruz já acaba levando gol aos 4 minutos deste 1 tempo, após uma jogada rápida entre os adversários Gabriel Paris do Capivariano recebeu livre na aérea e bateu para fazer o 1a0 para a equipe adversária. O Santa reagiu rápido e foi em busca do seu gol de empate, pressionando mas cedendo espaço ao adversário em contra-ataques santa conseguiu uma chance aos 23 minutos onde Túlio bateu forte mas acabou indo na trave e no rebote o seu companheiro acabou isolando a bola .

Segundo tempo começa com o santa não conseguindo aplicar seu futebol, sendo dominado pelo Capivariano que com seus ataques fez o goleiro Renato fazer grandes defesas para o Santa e deixar o placar do jeito que estava. Ao decorrer do segundo tempo Santa só veio empatar aos 31 minutos quando Lázaro recebeu um bonito passe de seu companheiro e tocou a bola para o fundo da rede e assim fazendo o 1 a 1, com o empate levado Santa viu a equipe adversária crescer na partida indo em busca de ficar a frente do placar contando com Renato que fez grande defesas, santa conseguiu segurar até os 49 quando o Pedro Henrique do Capivariano na intermediaria do campo chutou e fez o 2a1 consagrando a derrota da equipe do Santa Cruz.

Situação do Grupo

Com à perca da invencibilidade, Santa com 3 pontos aparece em segundo lugar no grupo a frente do Capivariano (com o mesmo 3 pontos) mas por conta de seus saldo de gols, o primeiro lugar fica com Desportivo Brasil que pode se classificar hoje após seu jogo.

Agora a equipe do Santa Cruz volta a campo contra o Desportivo Brasil na quarta-feira (10) às 15:15, em busca de garantir sua classificação.