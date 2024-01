Uma das gratas surpresas nas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense é o Maringá. Em três jogos disputados, o time comandado por Jorge Castilho tem duas vitórias, um empate, marcou sete gols e sofreu apenas um. Na noite da última quarta-feira (24), o tricolor buscou um ponto importante ao empatar em 1 a 1 com o Athletico Paranaense na Ligga Arena.

Quem esteve presente em todos os minutos até então do Maringá no estadual foi o zagueiro Tito. Ele é um dos reforços contratados para 2024. O último clube do defensor foi o CSA. “Todo atleta precisa ter uma sequência para aumentar a confiança e evoluir jogo após jogo. Comigo não é diferente. Muito feliz por ter sido titular em todas as partidas do Maringá e sem ser substituído. Espero aumentar ainda mais a minha minutagem”, declarou o camisa 13.

Foto:Thiago Silvério/Divulgação

Além da presença 100%, outro motivo de orgulho para Tito é o fato de o Maringá ter sofrido apenas um gol em três jogos. “Muito importante para nós zagueiros não sofrermos gols. Porém, destaco que o mérito não é só nosso. Isso é um trabalho em conjunto. Desde o ataque que ajuda na marcação, até nós, defensores, que auxiliamos a nossa meta não ser vazada. Estamos no caminho certo”, garantiu o zagueiro de 23 anos.

No próximo sábado, às 16h, o Maringá volta a campo diante do FC Cascavel. A expectativa de Tito é que o tricolor possa aumentar ainda mais a sua féria invicta. “Somamos pontos em todos os jogos que fizemos e queremos manter isso para a evolução da equipe na competição. Sem dúvida foi um começo excelente. Mas, não podemos parar por aí. Sábado contamos com o apoio da nossa torcida para que possamos vencer mais um jogo e, assim, seguirmos nas primeiras posições do Campeonato Paranaense”, finalizou.