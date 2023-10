Furacão vence América-MG de virada e encosta no G4

Athletico-PR e América-MG se enfrentaram nessa quarta-feira (25), na Ligga Arena,, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furação levou a melhor de virada pelo placar de 3 a 2. Com o resultado, o time paranaense subiu para a quinta colocação, enquanto o Coelho continua na lanterna do campeonato e se vê desesperado para evitar o rebaixamento.

O Athletico começou melhor e teve chances com Canobbio e Vitor Bueno, que pararam em Jori. Na primeira chegada, contudo, o América-MG marcou. Mastriani pegou a sobra, deu um belo chute da intermediária e encobriu Bento. O Furacão não se abalou e empatou com Erick, após escanteio curto e cruzamento de Cuello. Zapelli, duas vezes, e Vitor Bueno assustaram, mas quem virou o jogo foi Pablo, na reta final.

Canobbio recebeu na área e cruzeiro rasteiro para o atacante escorar para as redes. Nos acréscimos, Vitor Bueno recebeu de Canobbio, bateu colocado de fora da área e fez um golaço para aumentar a vantagem.

Na segunda etapa, o time de Minas foi quem começou assustando. Aos 12 minutos, Mastriani, de bicicleta, tentou dentro da área mas parou em bela defesa do arqueiro athleticano. Na sequência, o Furacão teve uma chance de ouro para matar a partida, mas Vitor Bueno, sem goleiro, chutou com muita força e isolou.

Aos 32, quando o jogo parecia morno, o Coelho diminuiu em cabeçada de Emmanuel Martínez e passou a sonhar com o empate, mas faltou criatividade e o placar ficou em 3 a 2 para os donos da casa.

Agenda

O Furacão volta à campo no próximo domingo (29), quando recebe o São Paulo, às 16h, na Ligga Arena. O Furacão segue na casa do G4 em busca da vaga na próxima Libertadores.

Já o Coelho, encara o Grêmio, no sábado (28), às 19h, no estádio Independência e ainda sonha com a fuga do rebaixamento para a Série B.